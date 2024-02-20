Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) δήλωσε σήμερα ότι σταματά τις παραδόσεις διατροφικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μέχρι οι συνθήκες στον παλαιστινιακό θύλακα να επιτρέψουν ασφαλή διανομή της.

"Η απόφαση να σταματήσουμε τις παραδόσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία, καθώς ξέρουμε πως σημαίνει ότι η κατάσταση εκεί θα επιδεινωθεί περαιτέρω και περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν από λιμό", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το επισιτιστικό πρόγραμμα του ΟΗΕ που έχει την έδρα του στη Ρώμη.

Τρεις υπηρεσίες του ΟΗΕ --το WFP, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η υπηρεσία του οργανισμού για τα παιδιά UNICEF-- δήλωσαν χθες, Δευτέρα, πως τα τρόφιμα και το ασφαλές νερό είναι "εξαιρετικά σπάνια και οι αρρώστιες διαδεδομένες... με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση του οξέος υποσιτισμού" στη Γάζα, τέσσερις μήνες και πλέον στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Η διατροφική κρίση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στον βορρά, όπου τον Ιανουάριο ένα στα έξι παιδιά ηλικίας μικρότερης των δύο ετών φέρονται να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και όπου "η κατάσταση είναι πιθανό να είναι ακόμη σοβαρότερη σήμερα", ανέφεραν οι υπηρεσίες.

Το WSP ανέφερε ότι επανέλαβε τις παραδόσεις τροφίμων στον βορρά την Κυριακή μετά την αναστολή τους για τρεις εβδομάδες λόγω μιας επίθεσης σε φορτηγό της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και "της απουσίας ενός συστήματος ανθρωπιστικής ενημέρωσης που να λειτουργεί".

Αυτοκινητοπομπή φορτηγών άρχισε να κινείται προς την πόλη της Γάζας, αλλά δυσκολεύτηκε να προχωρήσει καθώς λιμοκτονούντα πλήθη προσπάθησαν να επιτεθούν στα φορτηγά, τα οποία στη συνέχεια αντιμετώπισαν πυρά όπλων καθώς εισέρχονταν στην πόλη, ανέφερε η υπηρεσία.

Την επομένη, φορτηγά του WFP λεηλατήθηκαν μεταξύ της Χαν Γιούνις στον νότο και της Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, και ένας οδηγός ξυλοκοπήθηκε, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την επίθεσή του για την εξάλειψη της Χαμάς στη Γάζα μετά την επιδρομή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ κατά την οποία σύμφωνα με το Ισραήλ 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 253 πιάστηκαν από την ισλαμιστική ένοπλη οργάνωση. Τουλάχιστον 29.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στον υπό τη διοίκηση της Χαμάς θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

