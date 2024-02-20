Λογαριασμός
Γαλλία: Δύο νεκροί από σφαίρες μπροστά από ένα δικαστήριο στο Μονπελιέ

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έσπευσαν στην περιοχή νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, «αφότου πυροβολισμοί σημειώθηκαν μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Μονπελιέ», ανάφερε στο Χ η νομαρχία

Μονπελιέ

Μία γυναίκα κι ένας άνδρας έπεσαν νεκροί από σφαίρες σήμερα μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Μονπελιέ, στη νότια Γαλλία, έγινε γνωστό από τη νομαρχία, που αποκλείει το σενάριο της τρομοκρατίας και προτάσσει εκείνο μιας γυναικοκτονίας, την οποία ακολούθησε μια αυτοκτονία.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έσπευσαν στην περιοχή νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, «αφότου πυροβολισμοί σημειώθηκαν μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Μονπελιέ», ανάφερε στο Χ η νομαρχία.

«Ο τελικός απολογισμός κάνει λόγο για δύο νεκρούς. Το συμβάν έληξε» και η περιοχή «έχει αποκλειστεί», συμπλήρωσε η νομαρχία.

«Δεν βρισκόμαστε στο σενάριο της τρομοκρατίας», αλλά σε μια υπόθεση που αφορά «έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι χώριζαν», διευκρίνισε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο μία πηγή προσκείμενη στις αρχές.

Πρόκειται «καταρχάς για μία γυναίκα που την πυροβόλησε ο σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε», εξήγησε στο AFP ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Μονπελιέ.

«Εκ των προτέρων, είχαν μια συνάντηση ή μια ακροαματική διαδικασία για το διαζύγιό τους. Ο καθένας ήταν ηλικίας περίπου 60 ετών», ανέφερε στο AFP μια άλλη αστυνομική πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

