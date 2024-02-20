Γαλλία: Δύο νεκροί από σφαίρες μπροστά από ένα δικαστήριο στο Μονπελιέ

Μία γυναίκα κι ένας άνδρας έπεσαν νεκροί από σφαίρες σήμερα μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Μονπελιέ, στη νότια Γαλλία, έγινε γνωστό από τη νομαρχία, που αποκλείει το σενάριο της τρομοκρατίας και προτάσσει εκείνο μιας γυναικοκτονίας, την οποία ακολούθησε μια αυτοκτονία.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έσπευσαν στην περιοχή νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, «αφότου πυροβολισμοί σημειώθηκαν μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Μονπελιέ», ανάφερε στο Χ η νομαρχία.

🚨Devant le palais de justice de #Montpellier (Hérault), une scène d'horreur s'est déroulée il y a quelques instants : un homme armé a tiré une balle dans la tête d'une femme avant de retourner l'arme contre lui. La zone est entièrement bouclée par la police. pic.twitter.com/iWEVm1UPLn — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) February 20, 2024

«Ο τελικός απολογισμός κάνει λόγο για δύο νεκρούς. Το συμβάν έληξε» και η περιοχή «έχει αποκλειστεί», συμπλήρωσε η νομαρχία.

«Δεν βρισκόμαστε στο σενάριο της τρομοκρατίας», αλλά σε μια υπόθεση που αφορά «έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι χώριζαν», διευκρίνισε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο μία πηγή προσκείμενη στις αρχές.

🇫🇷A Montpellier, un homme convoqué pour violences conjugales, a tiré sur son épouse devant le Tribunal Judiciaire, la blessant mortellement, puis s'est suicidé ❗️



En France, une femme meurt sous les coups de son mari tous les 3 jours.



👉Je suis moi même une femme battue qui a… pic.twitter.com/HanRPMCO6J — Debunker NEWS (@debunker_news) February 20, 2024

Πρόκειται «καταρχάς για μία γυναίκα που την πυροβόλησε ο σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε», εξήγησε στο AFP ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Μονπελιέ.

«Εκ των προτέρων, είχαν μια συνάντηση ή μια ακροαματική διαδικασία για το διαζύγιό τους. Ο καθένας ήταν ηλικίας περίπου 60 ετών», ανέφερε στο AFP μια άλλη αστυνομική πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

