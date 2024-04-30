Έρευνα κατά των κοινωνικών δικτύων Facebook και Instagram ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς έχει υποψίες ότι δεν τηρούν την υποχρεώσεις τους στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου.

Την ίδια ώρα εκφράζονται ανησυχίες για ενδεχόμενη χειραγώγηση της κοινής γνώμης από τη Ρωσία.

«Η Κομισιόν έχει θέσει σε λειτουργία εργαλεία για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από την παραπληροφόρηση και της χειραγώγηση των πληροφοριών από τρίτες χώρες», δήλωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε «Οταν υπάρχουν υποψίες για παραβίαση των κανόνων, αναλαμβάνουμε δράση. Αυτό συμβαίνει πάντα, αλλά ιδιαιτέρως σε περίοδο εκλογών».

Πρόκειται για την πέμπτη επίσημη έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ο οποίος ετέθη σε ισχύ τον περασμένο χρόνο γα την αντιμετώπιση του παράνομου online περιεχομένου και προϊόντων.

Η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει δύο έρευνες κατά του TikTok. Στο πλαίσιο της μίας από τις δύο έρευνες, η θυγατρική της κινεζικής ByteDance αναγκάσθηκε να διακόψει την περασμένη εβδομάδα την νέα εφαρμογή Lite που ανταμείψει τους χρήστες για τον χρόνο που περνούν μπροστά στην οθόνη, πράγμα που θεωρείται ότι δημιουργεί κινδύνους εθισμού στους νέους.

Στις αρχές Μαρτίου, κινήθηκε διαδικασία κατά της AliExpress, θυγατρικής της Alibaba, λόγω υποψιών ότι δεν λαμβάνει αρκετά μέτρα κατά της πώλησης επικίνδυνων προϊόντων όπως τα πλαστά φάρμακα.

Η πρώτη επίσημη έρευνα αφορούσε επίσης κινδύνους που συνδέονται με την παραπληροφόρηση. Ξεκίνησε στις 18 Δεκεμβρίου κατά του Χ (πρώην Twitter) για παραλείψεις σχετικές με τον έλεγχο περιεχομένου και την διαφάνεια.

Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες εφαρμόζεται από το τέλος του Αυγούστου στις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το X, TikTok, οι μεγάλες πλατφόρμες της Meta (Facebook, Instagram), στην Apple, την Google, την Microsoft και την Amazon.

Συνολικά, 23 μεγάλοι παράγοντες του Ιντερνετ, ανάμεσά τους τρεις πορνογραφικές ιστοσελίδες (Pornhub, Stripchat και XVideos), έχουν τεθεί υπό άμεση παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι παραβάτες υποχρεούνται να πληρώσουν πρόστιμα που φθάνουν μέχρι και το 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, αλλά προβλέπεται έως και η απαγόρευση λειτουργίας τους στην Ευρώπη σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων παραβιάσεων των ευρωπαϊκών κανόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

