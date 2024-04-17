Πόλεμος στο Σουδάν: Τουλάχιστον 25 άμαχοι νεκροί σε μάχες σε πόλη του Νταρφούρ (ΜΚΟ)

Συγκρούσεις ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και παραστρατιωτικούς είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 άμαχοι στην Ελ Φάσερ, πόλη στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ, που για αρκετό καιρό παρέμενε αλώβητη από τον πόλεμο και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό προσφύγων, ανακοίνωσε χθες Τρίτη επιτροπή δικηγόρων που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Σουδάν.

Η πόλη και χωριά κοντά σε αυτήν υπέστησαν για μέρες «αυθαίρετους βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές», σύμφωνα με την οργάνωση Emergency Lawyers, που καταγράφει ωμότητες σε βάρος αμάχων από το ξέσπασμα του πολέμου, πριν από έναν χρόνο, ανάμεσα στον στρατό και στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η εξάπλωση του πολέμου στην Ελ Φάσερ, τη μοναδική πρωτεύουσα των πέντε πολιτειών του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει στα χέρια των ΔΤΥ, θα ήταν καταστροφική για εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένους που βρίσκονται εκεί, ήδη σε πολύ επισφαλείς συνθήκες.

Η Ελ Φάσερ χαρακτηρίζεται κόμβος για τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Νταρφούρ, όπου ζει σχεδόν το ένα τέταρτο των 48 εκατ. κατοίκων του Σουδάν και όπου διαπράττονται συχνά φρικαλεότητες.

Αυτόπτες μάρτυρες στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αμπού Σουκ, όχι μακριά από την Ελ Φάσερ, δήλωσαν πως είδαν χθες εκατοντάδες ανθρώπους να φεύγουν και να κατευθύνονται στην πόλη έπειτα από εχθροπραξίες.

«Διακομίστηκαν δεκάδες τραυματίες στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή σε δομή υγείας στην Ελ Φάσερ, που ζήτησε να μην κατονομαστεί ώστε να μην υποστεί αντίποινα από τους αντιμαχόμενους, που είναι γνωστό πως στοχοποιούν το ιατρικό προσωπικό.

Την περασμένη χρονιά, κάτοικοι του Νταρφούρ και τα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλαν πως κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων υφίστανται συστηματικά πολιορκίες και επιθέσεις από τους αντιμαχόμενους. Οι υποδομές υγείας στο Νταρφούρ, ήδη εύθραυστες, έχουν αφανιστεί.

«Αντιμετωπίζουμε μεγάλη έλλειψη αίματος και ιατρικού προσωπικού», υπογράμμισε η ιατρική πηγή.

Και τα δυο μέρη κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, ιδίως πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, πως βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές και επιδίδονται σε βασανιστήρια και σεξουαλική βία.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε τη 15η Απριλίου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και τις ΔΤΥ, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και εκτόπισε βίαια πάνω από 8,5 εκατομμύρια πολίτες, κατά τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

