Πόλεμος στο Σουδάν: 5 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με «καταστροφική διατροφική ανασφάλεια»

Σχεδόν πέντε εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο να ολισθήσουν σε κατάσταση «καταστροφικής διατροφικής ανασφάλειας» τους επόμενους μήνες στο εμπόλεμο Σουδάν, αναφέρει έγγραφο του ΟΗΕ που περιήλθε χθες Παρασκευή σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που ο διεθνής οργανισμός απευθύνει έκκληση για απρόσκοπτη πρόσβαση και κατάπαυση του πυρός.

«Χωρίς επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και πρόσβαση σε βασικά προϊόντα», αυτοί οι σχεδόν 5 εκατ. Σουδανοί, ήδη σε κατάσταση διατροφικής έκτακτης ανάγκης (επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα IPC), «θα μπορούσαν να ολισθήσουν σε κατάσταση καταστροφικής διατροφικής ανασφάλειας σε κάποια τμήματα της χώρας τους επόμενους μήνες», συνοψίζει ο Μάρτιν Γκρίφιθς, ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), στο έγγραφο αυτό, το οποίο υποβλήθηκε στα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η IPC (Integrated Food Security Phase Classification) είναι η κλίμακα κατάταξης της διατροφικής ανασφάλειας που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του ΟΗΕ.

«Πληθυσμοί κατατασσόμενοι στη φάση 4 στο Δυτικό Νταρφούρ και στο Κεντρικό Νταρφούρ είναι πιθανό να περάσουν στη φάση 5», προειδοποιεί ο κ. Γκρίφιθς.

Στην πιο πρόσφατη έκθεση IPC, διατυπωνόταν η εκτίμηση πως 4,9 εκατ. άνθρωποι βρίσκονταν στη φάση 4 (εκτάκτου ανάγκης) στο Σουδάν, ανάμεσά τους πάνω από 300.000 στο Κεντρικό Νταρφούρ και πάνω από 400.000 στο Δυτικό Νταρφούρ. Κανένας δεν κατατασσόταν ακόμη στη φάση 5 («λιμός»).

Ωστόσο συνολικά, πλέον σχεδόν 18 εκατ. Σουδανοί αντιμετωπίζουν σοβαρή διατροφική ανασφάλεια (φάση 3 και υψηλότερες), αριθμός που αποτελεί τραγικό «ρεκόρ», ειδικά κατά την περίοδο της συγκομιδής, και είναι υψηλότερος κατά 10 εκατ. από εκείνον που καταγραφόταν την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Οι γυναίκες, τα παιδιά και οι εκτοπισμένοι «απειλούνται» ακόμη περισσότερο, προειδοποιεί ο Μάρτιν Γκρίφιθς, τονίζοντας πως σχεδόν 730.000 παιδιά, ανάμεσά τους 240.000 στο Νταρφούρ, εκτιμάται πως υφίστανται οξύ υποσιτισμό.

«Παρατηρείται ήδη αύξηση άνευ προηγουμένου της θεραπείας περιπτώσεων οξείας απίσχνανσης, της πιο θανάσιμης μορφής υποσιτισμού, στις ζώνες όπου υπάρχει πρόσβαση», αναφέρει ο κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ, ανησυχώντας για πιο δυσπρόσιτους τομείς, όπου ζουν «σχεδόν τα τρία τέταρτα των 4,7 εκατ. παιδιών σε κατάσταση οξέος υποσιτισμού και έγκυες ή θηλάζουσες, που χρειάζονται βοήθεια επειγόντως».

Καλεί να ληφθούν «επείγοντα μέτρα» για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτή η καταστροφή να «εδραιωθεί», ζητώντας ιδίως καλύτερη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, περισσότερα χρήματα και να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Για να φθάσουν σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί χρειάζονται ασφαλή, ταχεία, συνεχή και απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδίως κατά μήκος των γραμμών του μετώπου», τόνιζε νωρίτερα χθες ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

«Είναι επίσης απόλυτα απαραίτητη μαζική κινητοποίηση πόρων από πλευράς διεθνούς κοινότητας», επέμεινε, την ώρα που το σχέδιο του ΟΗΕ για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν το 2024, κοστολογημένο στα 2,7 δισεκ. δολάρια, δεν έχει χρηματοδοτηθεί παρά κατά <5%.

Υπάρχει επάρκεια ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στις αποθήκες στο Πορτ Σουδάν, όμως υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση του πληθυσμού, τόνισε από την πλευρά της η Τζιλ Λόλερ του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF), που επέστρεψε από την περιοχή του Χαρτούμ, ζητώντας να επιτρέπεται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να κυκλοφορούν κατά μήκος των γραμμών του μετώπου και να μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα προς ή από γειτονικές χώρες.

Στις αρχές Μαρτίου, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών έκρουε ήδη τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας πως η παρατεινόμενη ένοπλη σύρραξη απειλεί να «δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρίση λιμού στον κόσμο» στην αφρικανική χώρα, που ήδη βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού πληθυσμού στον πλανήτη.

Ο πόλεμος που μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους επίφοβους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, του πρώην δεύτερου τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχουν μετατρέψει πάνω από 8 εκατομμύρια πολίτες σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Χανάν Μπάλχι τόνισε από την πλευρά της σε ποιο βαθμό έχει επιδεινωθεί η υγειονομική κατάσταση, ειδικά στο Νταρφούρ.

«Οι περισσότερες δομές υγείας λεηλατήθηκαν, υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Στο Δυτικό Νταρφούρ, το σύστημα υγείας έχει παραλύσει», στηλίτευσε η αξιωματούχος.

Στην άλλη πλευρά της χώρας, στο Πορτ Σουδάν, οι δομές υγείας παρέχουν φροντίδες «σε 2 ως 4 φορές περισσότερους ασθενείς από ό,τι συνήθως», πρόσθεσε, αναφερόμενη κυρίως στον αγώνα εναντίον μολυσματικών ασθενειών, όπως είναι η χολέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

