Η Ουκρανία «δεν δείχνει σοβαρή στάση προς την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων» στις συνομιλίες με τη Μόσχα ισχυρίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ όπως αναφέρει το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του, την ώρα που οι ρωσοουκρανικές διαπραγματεύσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.



Σε μια σύντομη δήλωση σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία των ηγετών νωρίτερα σήμερα Τρίτη, το Κρεμλίνο είπε ότι συζήτησαν επίσης τη στρατιωτική επιχείρηση και τα μέτρα ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Τόνισα στον Πρόεδρο την επείγουσα ανάγκη να σταματήσει ο αδελφοκτόνος πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» τόνισε από πλευράς του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον Ρώσο πρόεδρο.

«Η ΕΕ είναι ενωμένη στην καταδίκη της επιθετικότητας της Ρωσίας, απαντώντας με ισχυρές κυρώσεις και παρέχοντας περαιτέρω υποστήριξη στην Ουκρανία» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.Ο κ. Μισέλ κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση του ρωσικού στρατού.



«Η προστασία της ζωής των πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητα. Οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί αμάχων της Ουκρανίας από τις ρωσικές δυνάμεις πρέπει να σταματήσουν. Η Ρωσία πρέπει επειγόντως να επιτρέψει την ανθρωπιστική πρόσβαση και την ασφαλή διέλευση» επισήμανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



Stressed to President @KremlinRussia_E the urgent need to stop Russia’s fratricidal war against #Ukraine



The #EU is united in condemning Russia's aggression, responding with powerful sanctions and providing further support to Ukraine.