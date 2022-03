Δραματική έκκληση στη Δύση να κάνει περισσότερα για να σταματήσει τη ρωσική εισβολή στη χώρα του, απηύθυνε στην ομιλία του στο καναδικό κοινοβούλιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας για πολλοστή φορά την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, καθώς αυξάνονται οι απώλειες αμάχων.

Ο Ουκρανός ηγέτης ξεκίνησε τη συγκινητική του ομιλία απευθυνόμενος προσωπικά στον Καναδό πρωθυπουργό ρωτώντας: «Τζάστιν, μπορείς να φανταστείς;». «Μπορείς να φανταστείς ότι καθημερινά λαμβάνεις αναφορές που αναφέρουν τον αριθμό των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών; «Έχετε ακούσει για τους βομβαρδισμούς, αυτή τη στιγμή έχουμε 97 παιδιά που πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μπορείς να φανταστείς;»



Μιλώντας κάτω από παρατεταμένα χειροκροτήματα όλων των παρευρισκομένων στο Κοινοβούλιο που είχαν σηκωθεί όρθιοι, ο Ζελένσκι ζήτησε από τους Καναδούς και τον Τζάστιν Τριντό να φανταστούν μεγάλες πόλεις και τοπόσημα του Καναδά να δέχονται επίθεση. «Τζάστιν, μπορείς να φανταστείς τα παιδιά σου να ακούνε όλες αυτές τις έντονες εκρήξεις; το διάσημο Πύργος CN στο Τορόντο, να χτυπήθηκε από ρωσικές βόμβες; Φυσικά δεν το εύχομαι σε κανέναν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας».



Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Καναδά και τα ευρωπαϊκά έθνη για την αποστολή όπλων και ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία ήταν κρίσιμη για την άμβλυνση της ρωσικής επίθεσης.



«Δυστυχώς αυτό δεν έφερε τέλος στον πόλεμο», είπε. Το Χάρκοβο, η Μαριούπολη, δεν προστατεύονται όπως προστατεύονται οι πόλεις σας» επισήμανε.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Ζελένσκι είπε ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα από τα ευρωπαϊκά έθνη και τα έθνη της Βόρειας Αμερικής, εκτός από έναν αυξανόμενο κατάλογο κυρώσεων που στοχεύουν πλούσιους και ισχυρούς Ρώσους.

A deafening and sustained standing ovation for Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Canada's House of Commons this morning. #cdnpoli pic.twitter.com/KBmzfnAZMS