Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συμμετάσχει «κατά πάσα πιθανότητα» στη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες στις 24 Μαρτίου με αντικείμενο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της ΕΕ. Λίγο αργότερα, άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Biden to attend EU summit in Brussels next week: EU official pic.twitter.com/4nKFI9620D