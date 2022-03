Βίντεο που φαίνεται να δείχνει ρωσικό τανκ να ανοίγει πυρ κατά του περαστικού στην πολιορκούμενη Μαριούπολη έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική πλευρά.



Σύμφωνα με τα πλάνα του βίντεο που ανάρτησε το πρακτορείο NEXTA το τανκ στοχεύει τον περαστικό, αλλά δεν φαίνεται να ευστοχεί.



«Ακόμα μια απόδειξη της ρωσικής γενοκτονίας στη Μαριούπολη» σχολιάζει το ουκρανικό πρακτορείο.



Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φαίνεται να δείχνει την καταστροφή ρωσικού τανκ.

