Αύριο Τετάρτη θα συνεχιστούν οι ρωσοουκρανικές διαπραγματεύσεις όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντολιάκ, δίνοντας παράταση στην αγωνία της διεθνούς κοινότητας για λύση. Ο Ουκρανός αξιωματούχος αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά επιμένει ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού.



«Θα συνεχίσουμε αύριο. Μια πολύ δύσκολη και ρευστή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν θεμελιώδεις αντιφάσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού. Στο διάλειμμα θα συνεχιστεί η εργασία σε υποομάδες...» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ποντολιάκ.

Νέο μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, αλλά και την ουκρανική ομογένεια, ώστε η Ρωσία να πληρώσει βαρύ τίμημα για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, απηύθυνε μέσω του Twitter o πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα σταματήσει την επίθεση στην Ουκρανία "όταν επιτευχθούν οι στόχοι των ‘ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων’» διεμήνυσε πάντως νωρίτερα την Τρίτη ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια.



Ο Νεμπένζια δήλωσε ότι «οι πιθανότητες υπάρχουν ακόμα» ώστε η Ρωσία να συμφωνήσει σε ένα ανθρωπιστικό ψήφισμα στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι οι όροι «θα απαιτούν κατάπαυση του πυρός κατόπιν διαπραγματεύσεων,εκκένωση αμάχων, σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδίκη των επιθέσεων κατά αμάχων και πολιτικών αντικειμένων ασφαλούς και ανεμπόδιστης διέλευσης και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια».

Η Ουκρανία «δεν δείχνει σοβαρή στάση προς την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων» στις συνομιλίες με τη Μόσχα ισχυρίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ όπως αναφέρει το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του, την ώρα που οι ρωσοουκρανικές διαπραγματεύσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...