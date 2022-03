Μια Ρωσίδα δημοσιογράφος έχασε τη ζωή της αφού χτυπήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο ενώ βιντεοσκοπούσε την καταστροφή από πυραύλους σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Ποντόλσκι.

Πρόκειται για την Οξάνα Μπαουλίνα, δημοσιογράφος του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού ιστότοπου Insider, με έδρα τη Ρωσία και ακτιβίστρια.

Έχασε την ζωή της μαζί με έναν άλλο πολίτη, ενώ δύο άτομα που τη συνόδευαν τραυματίστηκαν και διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο.

Η Μπαουλίνα βρισκόταν στην Ουκρανία ως ανταποκρίτρια, όπου έστελνε αναφορές από το Λβιβ και το Κίεβο, με επίκεντρο τη διαφθορά της ρωσικής κυβέρνησης.

Ξεκίνησε την καριέρα της στα περιοδικά lifestyle, όπως το Time Out Moscow και το In Style, αλλά μετά από μια δεκαετία στράφηκε σε πιο πολιτική δουλειά, και έγινε παραγωγός για το «Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς».

Φυλακίστηκε για λίγο μετά την εισβολή της ρωσικής αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του ανεξάρτητου Ιδρύματος κατά της Διαφθοράς, όπου συντόνιζε μια ζωντανή μετάδοση από μια εθνική συγκέντρωση. Αφού η ρωσική κυβέρνηση χαρακτήρισε την οργάνωση ως εξτρεμιστική, αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα, όπου συνέχισε το ρεπορτάζ της για το Insider.

Σε δημοσίευσή του το The Insider είπε ότι «εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της Οξάνα».

