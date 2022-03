Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων των αντιπροσωπειών Μόσχας και Κιέβου στη Λευκορωσία. Συμφωνήθηκε μόνο η διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους ανακοίνωσε ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελέφσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία δεν έλαβε τα αποτελέσματα που ήλπιζε στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Ποντολιάκ.



«Δυστυχώς, δεν πήραμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι συζητήσαμε λεπτομερώς την ανθρωπιστική πτυχή, γιατί πολλές πόλεις είναι πλέον περικυκλωμένες. Υπάρχει μια δραματική κατάσταση με τρόφιμα, φάρμακα, με την πιθανότητα εκκένωσης», είπε ο Ποντόλιακ στους δημοσιογράφους μετά το δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Λευκορωσία.

Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι διαπραγματευτές που συμμετείχαν στις συνομιλίες επιβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν να «στηρίξουν» τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους που θέλουν να φύγουν από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με έναν Ρώσο διαπραγματευτή, τις δηλώσεις του οποίου μετέφερε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο Interfax, συμφωνήθηκε επίσης μια «πιθανή» κατάπαυση του πυρός γύρω από αυτούς τους διαδρόμους. Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί ότι αυτή είναι «ουσιαστική πρόοδος» στις συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν «στρατιωτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα» αλλά και η μελλοντική πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Τα βασικά θέματα της διαπραγμάτευσης ήταν: 1. Άμεση κατάπαυση του πυρός 2. Ανακωχή 3. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση αμάχων από κατεστραμμένα ή συνεχώς βομβαρδισμένα χωριά/πόλεις.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είναι ο «μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

