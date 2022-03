Δραματικούς τόνους χρησιμοποίησε στο μηνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην χώρα του και την Ρωσία.

«Δεν θέλω να μείνουμε στην Ιστορία ως ένας θρύλος όπως αυτός των 300 της Σπάρτης. Θέλω ειρήνη» είπε και πρόσθεσε: «Εάν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Χαρακτήρισε «καθήκον» την υπεράσπιση της πατρίδας και έκανε έκκληση στις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών.

«Να γνωρίζουν οι Ρωσίδες μητέρες που στέλνουν στη μάχη τα παιδιά τους, 18 χρονών, τι συμβαίνει. Θέλω να καταλάβουν γιατί στέλνουν τα παιδιά τους εδώ», είπε συγκεκριμένα.

“I don’t want Ukraine’s history to be a legend about 300 Spartans. I want peace.”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses his country in the face of the Russian invasion. pic.twitter.com/fXZu6igpsr