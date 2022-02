Νέες, αυστηρές κυρώσεις, κατά της Ρωσίας ανακοίνωσαν την Κυριακή η πρόεδρος της Κομισιόν Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου της ΕΕ για την Ρωσία και το μπλόκο στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμών Swift για τις ρωσικές τράπεζες.

«Τα αεροσκάφη από την Ρωσία πλέον δεν θα μπορούν να προσγειώνονται, ούτε να απογειώνονται αλλά ούτε και να υπερίπτανται του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Πρώτον, κλείνουμε τον εναέριο χώρο της ΕΕ για αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικής άδειας ή ρωσικού ελέγχου. Δεν θα μπορούν να προσγειωθούν, να απογειωθούν ή να πετάξουν πάνω από το έδαφος της ΕΕ. Συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ ολιγαρχών».



«Δεύτερον, θα απαγορεύσουμε τη ‘μηχανή’ μαζικών μέσων ενημέρωσης του Κρεμλίνου στην ΕΕ. Τα κρατικά Russia Today και Sputnik και οι θυγατρικές τους, δεν θα μπορούν πλέον να διαδίδουν τα ψέματά τους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν. Αναπτύσσουμε εργαλεία για την απαγόρευση της τοξικής και επιβλαβούς παραπληροφόρησής τους στην Ευρώπη».

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο επίσης για κυρώσεις σε βάρος της συμμάχου της Ρωσίας στον πόλεμο Λευκορωσίας και του καθεστώτος Λουκασένκο και ειδικότερα μίλησε για περιοριστικά μέτρα κατά σημαντικών κλάδων. «Αυτό θα σταματήσει τις εξαγωγές προϊόντων από ορυκτά καύσιμα μέχρι τον καπνό, την ξυλεία, το τσιμέντο, τον σίδηρο και τον χάλυβα. Θα επεκτείνουμε και στη Λευκορωσία τους περιορισμούς στις εξαγωγές για τα προϊόντα διπλής χρήσης που ελήφθησαν και για τη Ρωσία», σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε επίσης κυρώσεις για τους Λευκορώσους που βοηθούν την Μόσχα.

Η ίδια επανέλαβε παράλληλα ότι σημαντικές ρωσικές τράπεζες θα αποκλειστούν από το σύστημα Swift, ενώ αναφέρθηκε και στις κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.



«H ηγεσία του προέδρου Ζελένσκι, η γενναιότητα του και η ανθεκτικότητα του ουκρανικού λαού αποτελούν έμπνευση για όλους μας. Καλωσορίζουμε με ανοιχτές αγκάλες όσους πρέπει να ξεφύγουν από τις βόμβες του Πούτιν. Υποστηρίζουμε τα ανατολικά κράτη μέλη μας στη φιλοξενία και τη φροντίδα αυτών των προσφύγων» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως επισήμανε δε, «για πρώτη φορά, η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την αγορά και την παράδοση όπλων και εξοπλισμού σε μια χώρα που δέχεται επίθεση».



Οι ανακοινώσεις συνδέονται με την έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά.

