Πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας: Έναρξη έργου για την αντικατάσταση του στόλου της επιβατηγού ναυτιλίας

Με στόχο την πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και την πλήρη ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχώρησε, σε συνεργασία με την Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, στην προκήρυξη του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου Σχέδιο για την αντικατάσταση του στόλου επιβατηγού ναυτιλίας και μείωση του αποτυπώματος CO2. Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Υπουργού Χρήστου Στυλιανίδη, το “kick off” για την έναρξη της μελέτης.

Η προμελέτη έχει ορίζοντα υλοποίησης οκτώ μηνών, με προϋπολογισμό 1.171.555,10 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογικών και τεχνικών λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για την ανανέωση και ενεργειακή αναβάθμιση του ακτοπλοϊκού στόλου, με βάση τεχνικά και οικονομικά κριτήρια αλλά και κριτήρια ασφάλειας.

Το τελικό παραδοτέο του έργου θα είναι ο σχεδιασμός του εργαλείου / μηχανισμού χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων εκμετάλλευσης σε δανειακή χρηματοδότηση και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Η μελέτη είναι προαπαιτούμενη προκειμένου να εκκινήσει η όποια διαπραγμάτευση με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε αφορά στην επιλεξιμότητα της δανειακής χρηματοδότησης με ενωσιακούς πόρους, είτε στη συμβατότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε σχετικά:

«Η έναρξη του έργου για την αναβάθμιση του στόλου αποτελεί ορόσημο για τη ακτοπλοΐα της χώρας μας. Στόχος μας είναι η μετάβαση σε μια νέα εποχή με σύγχρονα, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον πλοία, που θα χρησιμοποιούν καθαρά καύσιμα και θα μειώνουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Το έργο αυτό δεν αποτελεί απλά μια επένδυση στο μέλλον της ακτοπλοΐας αλλά και μια έμπρακτη δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των μεταφορών και της ποιότητας ζωής των νησιωτών μας. Προχωράμε με αποφασιστικότητα για να μεταμορφώσουμε τον ακτοπλοϊκό στόλο της χώρας αλλά και το λιμενικό σύστημα σε ένα πρότυπο βιωσιμότητας και καινοτομίας, διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, ασφαλείς μεταφορές και την αειφορία σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν το σχήμα της αναδόχου εταιρείας, στελέχη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ-ΥΝΑΝΠ.

