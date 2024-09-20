Η Κομισιόν θα χορηγήσει δάνειο έως και 35 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία ως μέρος της δέσμευσης της G7, αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η ίδια έφτασε νωρίτερα στο Κίεβο προκειμένου έχει συνομιλίες για την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, για τις προετοιμασίες ενόψει του χειμώνα, για την άμυνα και για την πρόοδο των δανείων από τη G7.

«Οι ανελέητες ρωσικές επιθέσεις σημαίνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται συνεχή υποστήριξη από την ΕΕ. Αυτή είναι μια άλλη σημαντική συμβολή της ΕΕ στην ανάκαμψη της Ουκρανίας.», πρόσθεσε η ίδια στην ανάρτησή της.

Relentless Russian attacks means Ukraine needs continued EU support.



The @EU_Commission will provide a loan of up to 35 billion euros to Ukraine as part of the G7 pledge.



This is another major EU contribution to the Ukraine’s recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το δάνειο της ΕΕ για την αεράμυνα, την ενέργεια και όπλα.

«Η όγδοη επίσκεψή μου στο Κίεβο γίνεται την ώρα που ξεκινά σύντομα η εποχή της θέρμανσης και η Ρωσία συνεχίζει να στοχοθετεί ενεργειακές υποδομές», έγραψε νωρίτερα η φον ντερ Λάιεν στο Χ, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην Ουκρανία για να "μιλήσει για τη στήριξη της Ευρώπης".

Χθες Πέμπτη η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα διαθέσει στην Ουκρανία 160 εκατ. ευρώ από τα έσοδα που προέρχονται από τους παγωμένους ρωσικούς πόρους, προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανθρωπιστικές της ανάγκες αυτόν τον χειμώνα.

Η Ρωσία στοχοθετεί τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και έχει περιορίσει τις ικανότητες παραγωγής ενέργειας της χώρας κατά περίπου 9 gigawatts, σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε χθες ότι η ΕΕ στοχεύει στην αποκατάσταση του 15% των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας φέτος τον χειμώνα, κάτι που αντιστοιχεί σε 2,5 gigawatts, ενώ θα αυξήσει τις εξαγωγές ενέργειας προς την Ουκρανία για να της παρέχει ακόμη 2 gigawatts.

Η φον ντερ Λάιεν κατά την επίσκεψή της στο Κίεβο θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους αξιωματούχους.

