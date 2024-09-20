Rinson Jose: Αγνοείται ο μυστηριώδης 39χρονος επιχειρηματίας «πράκτορας» της Μοσάντ

Ο ινδικής καταγωγής Νορβηγός επιχειρηματίας Ρίνσον Γιόζε (Rinson Jose), 39 ετών, η αλλιώς ο «Νορβηγός γκουρού της τεχνολογίας« είναι αυτή τη στιγμή ο πιο … μυστηριώδης άνθρωπος του πλανήτη. Ο Γιόζε εμφανίζεται ως ο ιδιοκτήτης της βουλγαρικής εταιρείας-κέλυφος Norta Global Ltd με έδρα τη Σόφια, η οποία φέρεται να είχε διευκολύνει την πώληση των βομβητών της Χεζμπολάχ, που ανατινάχθηκαν στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, ο 39χρονος φέρεται να πλήρωσε στη ceo της Ουγγρικής εταιρίας - φάντασμα BAC Consulting, Cristiana Arcidiacono-Barsony, 1,3 εκατομμύρια λίρες ως μέρος μιας περίπλοκης συμφωνίας ενορχηστρωμένης από τη Μοσάντ (Mossad) για την απόκτηση των βομβητών, αναφέρει η DailyMail.

Indian-born Rinson Jose, 39, was listed as the owner of a Bulgarian shell company that reportedly paid British-educated intermediary Cristiana Arcidiacono-Barsony £1.3million as part of a complex deal to obtain the exploding pagers. pic.twitter.com/Qhf3u5PFCR — Samer ✒ سامر (@sam6) September 20, 2024

Η δράση του στο Λονδίνο και η εταιρία- κέλυφος στη Βουλγαρία

Για δύο χρόνια - μεταξύ 2013 και 2015 - ο Γιόσε εργάστηκε στην εταιρεία μάρκετινγκ Levetron Ltd, μια συμβουλευτική εταιρεία μετανάστευσης με έδρα το Λονδίνο ως διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ο Γιόζε μετακόμισε στο Όσλο το 2015 και έπιασε δουλειά στον νορβηγικό όμιλο μέσων ενημέρωσης NHST.

Το 2016 ίδρυσε τη NortaLink, μια εταιρεία που περιγράφεται ως «μια καινοτόμος εταιρεία παροχής συμβουλών, εξωτερικής ανάθεσης, προσλήψεων και τεχνολογικών υπηρεσιών».



Το κτίριο σε κεντρικό σημείο της Σόφιας όπου δηλώνει έδρα η επίμαχη εταιρία, χωρίς όμως να υπάρχει στα επίσημα έγγραφα, σύμφωνα με τις βουλγαρικές υπηρεσίες ασφαλείας

Υποψίες ότι διέφυγε στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τους εργοδότες του, ο 39χρονος έφυγε για ένα προσχεδιασμένο επαγγελματικό ταξίδι στις ΗΠΑ την Τρίτη, ημέρα του πρώτου κύματος επιθέσεων στον Λίβανο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημείο ζωής.

Οι ανώτεροί του προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του και - αργά το βράδυ της Τετάρτης – αφού έμαθαν ότι σχετίζεται με τις επιθέσεις στον Λίβανο - φέρεται να επικοινώνησαν με την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας.

Ο Amund Djuve, Διευθύνων Σύμβουλος της DN Media, όπου εργάζεται επί του παρόντος ο Γιόζε, είπε στο Reuters ότι γνώριζε τις αναφορές και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Όπως είπε ο Γιόζε ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Norwegian tech guru who accidentally helped Israel get their hands on pagers used to bomb Lebanon went missing on day of the explosions... and hasn't been heard from since https://t.co/Ndjjysbska pic.twitter.com/kP35suwFtk — Daily Mail Online (@MailOnline) September 19, 2024

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο τον εντόπισε κάποια στιγμή, όταν ρωτήθηκε τηλεφωνικά, ο 39χρονος αρνήθηκε να σχολιάσει ο,τιδήποτε για τους βομβητές και στη συνέχεια - όταν έγινε αναφορά στη βουλγαρική επιχείρηση - έκλεισε το τηλέφωνό του.

Η αστυνομία του Όσλο ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι ξεκίνησε «προκαταρκτικές έρευνες για τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως».

Πώς παρουσιάζεται ως επιχειρηματίας

Το προφίλ του στο Founders Nation, έναν ιστότοπο που συνδέει επιχειρηματίες με ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις, τον περιγράφει ως «επιχειρηματία με γνώμονα την ανάπτυξη επιχειρήσεων, που αναζητά έναν συνιδρυτή ή ομοϊδεάτες για να ξεκινήσει μια επιχείρηση».

«Ας κάνουμε μια γρήγορη συνομιλία/τηλεφώνημα και ας δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ή να ανταλλάξουμε ιδέες και γνώσεις. Εμπειρία από την εργασία σε νεοφυείς επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες παγκόσμιας κλάσης» αναφέρει επίσης το σύντομο σημείωμα.

Ενας καλόκαρδος άνθρωπος

Ο Ρίνσον Γιόζε ζει στο Mortensrud, ένα πολυτελές προάστιο στα περίχωρα του Όσλο. Ωστόσο, το γρασίδι στον κήπο του έχει μεγαλώσει πολύ και οι γείτονες λένε ότι έχουν αρκετούς μήνες να τον δουν.

Μια φίλη του είπε ότι σοκαρίστηκε όταν βρήκε το όνομά του να συνδέεται με την ιστορία - και τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «μεγάλη καρδιά».

«Ήταν πολύ αγαπητός σε όλο το δίκτυο», είπε στο νορβηγικό ειδησεογραφικό σάιτ VG. «Άφηνε τα μαλλιά του μακριά για πολλά χρόνια για να μπορέσει να τα δωρίσει σε καρκινοπαθείς. Αυτός είναι ο άνθρωπος που εγώ γνώρισα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.