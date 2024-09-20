Ένας ζωολογικός κήπος στην Κίνα παραδέχτηκε ότι το «αξιοθέατό του»-δύο πάντα-δεν είναι πάντα, απλά σκυλιά που τα έχουν ζωγραφίσει ως πάντα! Είναι χαρακτηριστικό ότι βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει «viral», με τους χρήστες να «τρολάρουν» τον ζωολογικό κήπο.

Τα χνουδωτά σκυλιά Τσόου Τσόου, βαμμένα να μοιάζουν με το αγαπημένο εθνικό ζώο της χώρας, εθεάθησαν -αρχικά- σε ένα βίντεο που τράβηξε ένας επισκέπτης του ζωολογικού κήπου στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, έγινε «viral» και μέσα σε ελάχιστη ώρα το είχαν δει πάνω από 2 εκατ. χρήστες.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, κ. Huang, δήλωσε ότι τα σκυλιά είναι ένα από τα κορυφαία αξιοθέατά του. «Πρόκειται για σκύλους Chow Chow που ζωγραφίζονται (ως πάντα), καθώς αυτό είναι μέρος αυτού του ιδιαίτερου θεάματος που προσφέρουμε», επισήμανε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σκυλιά ζωγραφίζονται για να μοιάζουν με τα πάντα ή άλλα άγρια ζώα στην Κίνα. Τον Μάιο, ένας ζωολογικός κήπος στην ανατολική επαρχία Jiangsu προκάλεσε οργή όταν οι επισκέπτες ανακάλυψαν ότι ζωγράφισε δύο σκύλους με μαύρο και άσπρο χρώμα για να μοιάζουν με τα πάντα.

Μια καφετέρια στη νοτιοδυτική πόλη Τσενγκντού δέχθηκε, επίσης, «πυρά» το 2019, επειδή προσέφερε στους ανθρώπους μια υπηρεσία βαφής για να κάνουν τα κατοικίδιά τους να μοιάζουν με τα πάντα. Και το 2016, καταστήματα κατοικίδιων ζώων στην Γκουανγκντόνγκ πιάστηκαν να πωλούν σκύλους βαμμένους. Ήθελαν να φαίνονται σαν τίγρεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.