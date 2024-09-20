Νεκρός 23χρονος σμηνίτης που υπηρετούσε στη Σκοτίνα

Τραγωδία στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς 23χρονος σμηνίτης έχασε τη ζωή του στο στρατόπεδο της Σκοτίνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ο 23χρονος σμηνίτης Γ.Π., ο οποίος υπηρετούσε στο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Σκοτίνας, βρέθηκε λιπόθυμος στη θέση εργασίας του και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Νοσηλευτικό Προσωπικό της Μονάδας.

Διεκομίσθη άμεσα στο Κέντρο Υγείας Λιτοχωρίου, συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

