Με τη χρήση νιτρικού πενταερυθρίτη εξερράγησαν οι ασύρματοι που είχαν στην κατοχή τους μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters.

Ο νιτρικός πενταερυθρίτης (PETN) είναι ένα από τα πιο ισχυρά εκρηκτικά και είχε τοποθετηθεί στις μπαταρίες των συσκευών.

Εκρήγνυται με ταχύτητα περίπου 6 km/sec, ενώ μόλις 100 γραμμάρια αρκούν για να ανατιναχθεί ένα αυτοκίνητο.

Ο τρόπος με τον οποίο η εκρηκτική ύλη ενσωματώθηκε στην μπαταρία των ασυρμάτων κατέστησε εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πού έχει χρησιμοποιηθεί το PETN

Σύμφωνα με τη Wikipedia, το PETN έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Το 1983 καταστράφηκε το οίκημα Maison de France στο Βερολίνο, από την έκρηξη 24 κιλών PETN που είχε τοποθετήσει ο τρομοκράτης Johannes Weinrich.

Το Δεκέμβριο 2001 χρησιμοποιήθηκε PETN από το Βρετανό Richard Reid (ο λεγόμενος shoe bomber - βομβιστής με το παπούτσι) για την αποτυχημένη απόπειρα ανατίναξης της πτήσης 63 των American Airlines με 197 επιβάτες από το Παρίσι στο Μαϊάμι.

Στις 28 Αυγούστου 2009 χρησιμοποιήθηκε PETN στην απόπειρα δολοφονίας του Σαουδάραβα υφυπουργού Εσωτερικών πρίγκηπα Muhammad bin Nayef από τον επίσης Σαουδάραβα βομβιστή αυτοκτονίας Abdullah Hassan al Asiri, σχετιζόμενο με πυρήνα της Αλ Κάιντα στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο βομβιστής έφερε το PETΝ είτε στον πρωκτό του είτε ραμμένο στο εσώρουχό του.

Στις 25 Δεκεμβρίου 2009 βρέθηκε PETN στην κατοχή του 23χρονου Νιγηριανού Abdulfarouk Umar Muttalab, φερόμενου ως συνδεόμενο με πυρήνες της Αλ Κάιντα.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αποπειράθηκε να ανατινάξει την πτήση 253 των Northwest Airlines, από το Άμστερνταμ στο Ντητρόιτ με 278 επιβάτες και 11μελές πλήρωμα, λίγο πριν από την προσγείωση του αεροσκάφους.

Ο Muttalab έφερε μικρή ποσότητα PETN σε σκόνη, ραμμένη στο εσώρουχό του, την οποία θα ενεργοποιούσε προσθέτοντας οξύ με σύριγγα.

Σκοπός του ήταν η έκρηξη να προκαλέσει ρήγμα στα τοιχώματα του αεροπλάνου και μέσω της απότομης αποσυμπίεσης να ανατιναχθεί σε μεγάλο ύψος.

Ωστόσο, η προσπάθειά του απέτυχε, χάρη σε βλάβη του μηχανισμού που κατέληξε σε μια μικρή φωτιά που προκάλεσε εγκαύματα στον ίδιο και δύο άλλους, καθώς επίσης και χάρη στην επέμβαση κάποιων επιβατών.

Πηγή: skai.gr

