Αύριο, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να συμμετάσχει στην 79η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και να έχει σειρά επαφών στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Η ομιλία του Τούρκου προέδρου στη Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, στην τρίτη θέση ομιλητή μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Θα είναι η 14η φορά που ο Ταγίπ Ερντογάν θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πηγές της τουρκικής προεδρίας αναφέρουν πως κατά την ομιλία του αναμένεται να τονίσει το μήνυμα ότι ο κόσμος παραμένει σιωπηλός απέναντι στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Αναμένεται επίσης να αναφερθεί και σε σειρά περιφερειακών και παγκόσμιων ζητημάτων, ιδίως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και να ζητήσει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΟΗΕ επαναλαμβάνοντας το σύνθημά του ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε», αναφερόμενος στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν θα συνεχίσει τις επαφές του στις ΗΠΑ μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

Τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσω ενημέρωσης σημειώνουν ότι ο Ερντογάν αναμένεται να έχει σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ομιλία του, ενώ θα βρεθεί στον ίδιο χώρο μαζί του και στο γεύμα που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προς τιμήν των ηγετών. Θα παρακαθίσει επίσης και στο δείπνο ηγετών που θα παραθέσει ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να έχει και σειρά άλλων επαφών και συναντήσεων υψηλού επιπέδου, ιδίως με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

