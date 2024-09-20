Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα δάκρυα του εύζωνα συγκίνησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Μας γέμισαν περηφάνια- Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε»

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, τον εύζωνα που δάκρυσε στην τελευταία του σκοπιά και μαζί του όλη η Ελλάδα  συγκινήθηκε 

Εύζωνας

Τον εύζωνα που συγκίνησε όλους όσοι τον είδαν να δακρύζει στην τελευταία του σκοπιά, δέχθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του.

Το βίντεο με τον εύζωνα να δακρύζει, ανέβασε η αδελφή του κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου και συγκινώντας το Πανελλήνιο. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε φωτογραφία στο Instagram, γράφοντας το εξής μήνυμα:

«Τα δάκρυα του Γιώργου για την τελευταία του σκοπιά ως Εύζωνας, μας συγκίνησαν και μας γέμισαν περηφάνια! Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε»

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εύζωνες Κυριάκος Μητσοτάκης δάκρυα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark