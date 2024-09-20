Τον εύζωνα που συγκίνησε όλους όσοι τον είδαν να δακρύζει στην τελευταία του σκοπιά, δέχθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του.

Το βίντεο με τον εύζωνα να δακρύζει, ανέβασε η αδελφή του κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου και συγκινώντας το Πανελλήνιο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε φωτογραφία στο Instagram, γράφοντας το εξής μήνυμα:

«Τα δάκρυα του Γιώργου για την τελευταία του σκοπιά ως Εύζωνας, μας συγκίνησαν και μας γέμισαν περηφάνια! Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε»

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Πηγή: skai.gr

