Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έθεσε ο Πούτιν τις πυρηνικές δυνάμεις, μετά τις «επιθετικές δηλώσεις» των χωρών του ΝΑΤΟ και τις «σκληρές κυρώσεις» που επέβαλαν στη Ρωσία, όπως αναφέρει το Reuters.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν επίσης επιθετικές δηλώσεις κατά της χώρας μας, επομένως διατάσσω τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου [των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων] να μεταφέρουν τις δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού σε ειδικό καθεστώς μάχης», είπε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty."