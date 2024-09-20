Norwegian Getaway: Tο κρουαζιερόπλοιο - γίγας έδεσε στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερους από 4.000 επιβάτες, αριθμό συγκρίσιμο με τον πληθυσμό μιας κωμόπολης όπως το Σουφλί στη Θράκη ή η Νέα Μαγνησία στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρει το κρουαζιερόπλοιο «Norwegian Getaway», που έκανε το πρωί την εμφάνισή του στα νερά του Θερμαϊκού και αποτελεί το μεγαλύτερο σε μήκος και αριθμό επιβατών πλοίο, που έχει υποδεχτεί το λιμάνι της πόλης.

Με μήκος 326 μέτρων, όσο δύο γήπεδα ποδοσφαίρου και πλάτος 52, περίπου όσο μιας πολυκατοικίας 15 ορόφων, το πλοίο κατέφθασε στην πόλη από τον Πειραιά το πρωί και θα αναχωρήσει στις 4 μετά το μεσημέρι για τη Σμύρνη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στέλεχος του ναυτικού πρακτορείου «Κοσμάτος», που πρακτορεύει το κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας «Norwegian Cruise Line», οι περισσότεροι εκ των επιβατών είναι Αμερικανοί -2.140 άτομα- και ακολουθούν οι Καναδοί (713), οι Βρετανοί (270) και οι Αυστραλοί (165) ως οι κυριότερες εθνικότητες.

Οι επιβάτες του πλοίου έχουν κατακλύσει από το πρωί τους δρόμους της πόλης, κάνοντας τη βόλτα τους στη Νέα Παραλία ή ανηφορίζοντας προς την Άνω Πόλη, περιηγούμενοι σε μνημεία, γνωρίζοντας τα καφέ της Θεσσαλονίκης ή συμμετέχοντας σε εκδρομές.

Βάσει του αναρτημένου προγράμματος στην ιστοσελίδα του ΟΛΘ, επρόκειτο για την τελευταία φορά που το πελώριο πλοίο «έδεσε» φέτος στη Θεσσαλονίκη, καθώς το φετινό πρόγραμμα των πέντε αφίξεών του στην πόλη έκλεισε με τη σημερινή. Υπενθυμίζεται ότι οι επιβεβαιωμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη, με τελευταία την 1η Δεκεμβρίου, ανέρχονται φέτος σε 82 (έναντι 68 το 2023, 61 το 2022 και μόλις 17 το 2021). Το πλοίο έδεσε στον δεύτερο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας, με την ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος», που απέκτησε πέρυσι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο νέος σταθμός, εμβαδού 2000 τμ, μπορεί να εξυπηρετεί αφίξεις homeporting και transit και δύο πλοία ταυτόχρονα στα κρηπιδώματα 9 και 10 του λιμένος της Θεσσαλονίκης._

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

