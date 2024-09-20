Εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιεί η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ εκτοξεύοντας περίπου 150 ρουκέτες μετά το μπαράζ ρουκετών στο νότιο Λίβανο που πραγματοποιεί από χθες το Ισραήλ με στόχο θέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, Χεζμπολάχ.

Σφυροκόπημα από τη Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ

Συγκεκριμένα, δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ. Περίπου 60 από τους πυραύλους εκτοξεύτηκαν προς την ισραηλινή πόλη Σαφέντ, όπου έπεσαν συντρίμμια και προκάλεσαν πυρκαγιές, σύμφωνα με το κανάλι 12 του Ισραήλ. Ακολούθησε δεύτερος γύρος περίπου 70 ρουκετών, αναφέρει η εφημερίδα The Times of Israel, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς τις περιοχές που έγιναν στόχοι.

Οι σειρήνες ήχησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στις πόλεις Safed, σε πολλές κοντινές πόλεις στη Γαλιλαία και στο Ortal στα βόρεια Υψίπεδα του Γκολάν με τους IDF να καλούν τους πολίτες σε πολλές κοινότητες και πόλεις να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια μέχρι νεοτέρας.

עשרות יירוטים כעת בשמי העיר צפת

קרדיט: חני אסולין pic.twitter.com/YoE5Ntv7e9 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 20, 2024

Ακόμη 20 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στην περιοχή Mount Meron, σύμφωνα με το IDF.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 150 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ σήμερα σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι κάτοικοι ανέφεραν στα social πολυάριθμες αναχαιτίσεις από το Iron Dome, εν μέσω μιας μεγάλης επίθεσης με πυραύλους της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Israel of Times.

עשרות יירוטים בשמי העיר צפת במטח האחרון | צפו בתיעוד

צילום: אליאס פארס/TPS pic.twitter.com/4PaZH39gTz — החדשות - N12 (@N12News) September 20, 2024

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ μοιράστηκε πλάνα. «Το βόρειο Ισραήλ αυτή τη στιγμή μετά από εντατική εκτόξευση ρουκετών της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο προς το Ισραήλ».

«Μην κάνετε λάθος: αυτοί που βλάπτουν τον λαό του Ισραήλ θα πληρώσουν το τίμημα», αναφέρει.

This is northern Israel right now following intensive Hezbollah rocket fire from Lebanon towards Israel.



Make no mistake: those who harm the people of Israel will pay the price. pic.twitter.com/dtXqXlL4Ub — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 20, 2024

Οι πολίτες που ζουν στο Βόρειο Ισραήλ καλούνται να παραμείνουν κοντά στα καταφύγια. Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για άτομα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Merom HaGalil, Περιφερειακό Συμβούλιο της Άνω Γαλιλαίας, Περιφερειακό Συμβούλιο Mevo'ot HaHermon, Metula, Kiryat Shmona, Yesud HaMa'ala, Hatzor, Rosh Pina, Safed, Metula και πόλεις στα Υψώματα του Γκολάν.

Παράλληλα, οι IDF καλούν τους πολίτες σε αυτές τις περιοχές να μειώσουν τις μετακινήσεις έξω από τα σπίτια, να αποφύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις και να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.

Χθες το βράδυ, οι IDF εξέδωσαν παρόμοιες οδηγίες πριν τις ανακαλέσουν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για τις δεκάδες ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν. Στόχος της όπως λέει ήταν το αρχηγείο της 188ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας του Ισραήλ, που λειτουργεί υπό τη Βόρεια Διοίκηση της χώρας.

Η Χεζμπολάχ είπε ότι η επίθεση ήταν για την υποστήριξη της «γενναίας και έντιμης αντίστασης» του παλαιστινιακού λαού, καθώς και για αντίποινα στις τελευταίες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο.

Ένα νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων πλήττουν από το πρωί της Παρασκευής το νότιο Λίβανο καθώς το Ισραήλ στρέφει πλέον τα πυρά του στην σιίτικη οργάνωση.

غارات على بلدة عيترون وكفركلا وميس الجبل جنوب لبنان pic.twitter.com/JjSN0BJWMF — Ali Bk (@Bk_Hanas) September 20, 2024

Τα νέα πλήγματα κατά του Λιβάνου έρχονται έπειτα από τα δεκάδες χτυπήματα των IDF την Πέμπτη στον νότο. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πάνω από 100 βάσεις εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο που ήταν έτοιμοι για άμεσες επιθέσεις κατά του Ισραήλ με τους εκτοξευτές να περιλαμβάνουν περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα.

Οι εκτοξεύσεις ξεκίνησαν το απόγευμα χθες και πραγματοποιήθηκαν σε κύματα.

Σκοτώθηκε ο διοικητής του τρομοκρατικού δικτύου της Δυτικής Όχθης

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο διοικητής ενός τοπικού τρομοκρατικού δικτύου στην πόλη Qabatiya της Δυτικής Όχθης ήταν μεταξύ 7 Παλαιστίνιων ενόπλων που σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη από τα στρατεύματα.

«Κατά τη διάρκεια της επιδρομής στην Qabatiya, κοντά στην Τζενίν, στρατεύματα της μονάδας καταδρομέων Duvdevan σκότωσαν τέσσερις ένοπλους σε ανταλλαγή πυρών. Τρία τουφέκια εφόδου και άλλα όπλα κατασχέθηκαν από τα σώματά τους», λέει ο IDF.

Αρκετές ώρες αργότερα, μια άλλη ομάδα ενόπλων άνοιξε πυρ εναντίον στρατευμάτων που δρούσαν στην πόλη. Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον των ενόπλων που βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τρεις από αυτούς.

Το Ισραήλ στρέφει την προσοχή του στη Χεζμπολάχ

Οι επιθέσεις του Ισραήλ σε στελέχη και διοικητές της Χεζμπολάχ αυτή την εβδομάδα αποτελούν μήνυμα ότι ο πόλεμος πλέον κινείται προς το βορρά, σύμφωνα με τον Στίβεν Κουκ, ανώτερο συνεργάτη για τις Σπουδές Μέσης Ανατολής και Αφρικής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Είναι σαφές ότι ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο στις συνεχιζόμενες μάχες του Ισραήλ με τη Χαμάς και τώρα στρέφει την προσοχή του στη Χεζμπολάχ», είπε ο Κουκ στο CNN.

«Υπάρχει μια αίσθηση εδώ ότι ο πόλεμος στη Γάζα τελειώνει, ότι η Χαμάς έχει υποστεί ζημιά σε βαθμό που δεν μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια του Ισραήλ όπως έκανε πριν από ένα χρόνο, και ότι τώρα είναι καιρός να επιστήσουμε την προσοχή στην επιστροφή των κατοίκων του Ισραήλ στις βόρειες κοινότητες».

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις εκρήξεις βομβητών και γουόκι τόκι αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και σχεδόν 3.000 τραυματίστηκαν. Η Χεζμπολάχ είπε ότι τουλάχιστον 38 μέλη της έχουν σκοτωθεί από την Τρίτη.

