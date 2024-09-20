Στόχος διαρρηκτών έγιναν και γραφεία της υπηρεσίας διαχείρισης προγράμματος ανθρωπίνων δυναμικών και κοινωνικής συνοχής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην οδό Κοραή στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ertnews οι άγνωστοι άρπαξαν τρεις οθόνες υπολογιστών και μια μηχανή του καφέ και εξαφανίστηκαν.

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή την περασμένη Τρίτη (17/09).

Την ίδια μέρα είχε γίνει η καταγγελία για τη διάρρηξη στην οδό Δραγατσανίου και συγκεκριμένα σε γραφεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας -άγνωστοι είχαν αφαιρέσει 30 φορητούς υπολογιστές- αλλά και η διάρρηξη σε γραφεία του υπουργείου Εργασίας

