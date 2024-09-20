Λογαριασμός
Δέκα προσαγωγές στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό στη Φυλή: Βρέθηκαν όπλα και λίρες - Διαπιστώθηκαν ρευματοκλοπές (Βίντεο)

Έχουν βρεθεί 2 πιστόλια, σφαίρες, τιμαλφή, πολλές χρυσές λίρες, αρχαία νομίσματα ενώ διαπιστώθηκαν και ρευματοκλοπές

UPDATE: 13:33
Του Μάκη Συνοδινού

«Λαυράκι» έβγαλαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποίησαν σε καταυλισμό Ρομά στη Φυλή.

Λίρες, σφαίρες, όπλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στη γιγάντια επιχείρηση που συμμετείχαν 100 αστυνομικοί, εκπαιδευμένοι σκύλοι καθώς και δυο drones. Έχουν προσαχθεί τουλάχιστον 10 άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής, διμοιρίες των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και άνδρες από την ΕΚΑΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βρεθεί δύο πιστόλια, σφαίρες, τιμαλφή, πολλές χρυσές λίρες, αρχαία νομίσματα ενώ διαπιστώθηκαν και ρευματοκλοπές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αστυνομική επιχείρηση Φυλή καταυλισμός
