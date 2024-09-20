Iron Maiden: Ανακοίνωσαν παγκόσμια περιοδεία για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος

Οι θρυλικοί Iron Maiden με αφορμή την συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής στη μουσική βιομηχανία θα πραγματοποιήσουν μία περιοδεία-μαμούθ για το 2025.

Με την ονομασία «Run For Your Lives tour», θα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου από τη Βουδαπέστη και λίγες ημέρες μετά θα εμφανιστούν στην Πράγα. Υπόσχονται ότι η λίστα των τραγουδιών τους θα είναι πολύ ιδιαίτερη και θα επικεντρωθεί στα εννέα πρώτα άλμπουμ τους.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πέντε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία σε χώρους όπως το London Stadium, έδρα της West Ham της αγαπημένης ομάδας του ιδρυτή της μπάντας Στιβ Χάρις.

«Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο και η υποστήριξή μου στη West Ham δεν είναι μυστικό και ξέρω ότι πολλοί από τους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο το έχουν μοιραστεί μαζί μου.

Έτσι, όλοι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε στο London Stadium στο πλαίσιο της περιοδείας», είπε χαρακτηριστικά ο Στιβ Χάρις. «Και φυσικά, δεν είναι μόνο το Λονδίνο, ολόκληρη η περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μια πραγματική γιορτή για όλους μας».

Οι Αμερικανοί ρόκερ «Halestorm» θα είναι οι καλεσμένοι για τις υπαίθριες συναυλίες του Λονδίνου και του Δουβλίνου ενώ οι «The Raven Ag»e θα ανοίξουν όλα τα σόου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

«50 χρόνια Maiden και έχω παρακολουθήσει τα 46 από αυτά!», αναφέρει σε δήλωσή του ο μάνατζερ του διάσημου γκρουπ, Ροντ Σμόλγουντ.

«Με πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων άλμπουμ και σχεδόν 2500 εμφανίσεις σε 64 χώρες συνεχίζουμε μπροστά σε αμέτρητα εκατομμύρια θαυμαστές. Όλοι εξακολουθούμε να αγαπάμε κάθε δευτερόλεπτο και θεωρούμε κάθε περιοδεία μια νέα πρόκληση για να φέρουμε κάτι διαφορετικό και συναρπαστικό στους θαυμαστές μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

