Νέα δραματική έκκληση στους ηγέτες της Δύσης απηύθυνε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας για να στείλουν μαχητικά στη χώρα του ώστε να συνεισφέρουν στις μάχες κατά των ρωσικών δυνάμεων. «Πώς μπορείτε να κοιμάστε όταν τα παιδιά της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από βόμβες στη Μαριούπολη, τη Χερσώνα, το Χάρκοβο και άλλες πόλεις;» διερωτήθηκε μέσω Twitter.



«Οι άσοι μας υπερασπίζονται ηρωικά τους ουρανούς μας. Αλλά η Ρωσία έχει πλεονέκτημα. Αγαπητοί εταίροι που ακόμα δεν έχετε προμηθεύσει στην Ουκρανία στρατιωτικά αεροσκάφη: πώς μπορείτε να κοιμάστε όταν τα παιδιά της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από βόμβες στη Μαριούπολη, τη Χερσώνα, το Χάρκοβο και άλλες πόλεις; Μπορείτε να πάρετε αυτήν την απόφαση τώρα. Κάντε το!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντμίτρο Κουλέμπα.



Η Ουκρανία έχει επίσης ζητήσει από τη Δύση να εφαρμόσει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τον εναέριο χώρο της - αλλά το αίτημα έχει επανειλημμένα απορριφθεί. Το μέτρο αυτό θα σήμαινε ότι στρατιωτικές δυνάμεις- ιδιαίτερα οι νατοϊκές- θα εμπλέκονταν απευθείας με όποια ρωσικά αεροσκάφη θα εντοπίζονταν στον ουρανό και θα τα «χτυπούσαν», αν κρίνονταν απαραίτητο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ότι εάν οι ηγέτες παραμείνουν απρόθυμοι να επιβάλουν κάτι τέτοιο, θα πρέπει τουλάχιστον να παράσχουν στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη.



Our aces heroically defend our skies. But Russia has advantage. Dear partners who still have not provided Ukraine with military aircraft: how can you sleep when Ukrainian children are under bombs in Mariupol, Kherson, Kharkiv, other cities? You can take this decision now. Do it!