Έκτακτο διάγγελμα πραγματοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως τόνισε το πλάνο της «επιχείρησης», όπως αποκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, προχωράει βάσει σχεδίου: «Όλοι οι στόχοι που τέθηκαν επιτυγχάνονται με επιτυχία», δήλωσε και προσθέτει πως «κανείς δεν θα μας απείλήσει».

Μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι «ένας λαός», ωστόσο οι Ουκρανοί «απειλούνται και υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου».

Συνεχίζει επίσης τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία πολεμά τους «νεοναζί» και ότι οι άμαχοι χρησιμοποιούνται ως «ανθρώπινες ασπίδες».

