Τρεις όρους θέτει η ουκρανική αντιπροσωπεία στη ρωσική στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που είναι σε πλήρη εξέλιξη.



«Ξεκινήσαμε να μιλάμε με τους Ρώσους εκπροσώπους» ανακοίνωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι αναρτώντας στο twitter μια φωτογραφία από το «σπίτι του κυνηγού» που βρίσκεται στην περιοχή της Μπρεστ της Λευκορωσίας, στην Μπελαβέσκαγια Πούσα, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.



Σύμφωνα με τον Ποντολιάκ, τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Άμεση κατάπαυση του πυρός 2. Ανακωχή 3. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση αμάχων από κατεστραμμένα ή συνεχώς βομβαρδισμένα χωριά/πόλεις.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod