Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν λίγα λεπτά κοντά στο Κίεβο.

Όπως μετέδωσε το CNN, αρκετές μεγάλες εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 6:40 μ.μ., στα ανατολικά του κέντρου της πόλης του Κιέβου.

Έπειτα, όπως αναφέρεται ήχησαν σειρήνες σε ολόκληρη την πόλη.

Russian strike on Kyiv now. Air defense was working so hard to the west… pic.twitter.com/0GMXmFCiUl

“Kiev, my gentle home”. That’s how Russian genius Mikhail Bulgakov spoke of this beautiful city. Right now the gentle home is under the biggest missile attack ever. From other kind of Russians. pic.twitter.com/nvHNNUQVJM