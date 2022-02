Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε νέα επίθεση στο Χάρκοβο με πυραύλους, εν μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, ανέφερε ότι από την επίθεση δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Ωστόσο, δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα ο ακριβής αριθμός.

«Το Χάρκοβο μόλις βομβαρδίστηκε μαζικά με πολλαπλούς πυραύλους. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες! Αυτή τη φρίκη πρέπει να δει όλος ο κόσμος! Θάνατος στους κατακτητές!», έγραψε ο Γκερασένκο στη σελίδα του στο Facebook.

⚡️Fighting in the north-east of Kharkiv today. pic.twitter.com/GQcF13ycDr

The supermarket which hit this morning in #Kharkiv #Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tr6hjRBp1T