Ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Λευκορωσία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ουκρανό αξιωματούχο.

Οι αντιπροσωπείες επιστρέφουν στις πρωτεύουσες των δύο χωρών, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος συνομιλιών εντός των προσεχών ημερών.

«Οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες. Ωστόσο, χωρίς υποχρεωτικά τελεσίγραφα για την ώρα. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά προκατειλημμένη όσον αφορά τις καταστροφικές διαδικασίες που ξεκίνησε», δήλωσε με ανάρτησή του ο ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ζελένσκι, Μικαίλο Ποντολιάκ.

Negotiations are difficult. However, without any obligatory ultimatums already. Unfortunately, the Russian side is still extremely biased regarding the destructive processes it launched.

Η συνάντηση είχε στόχο την άμεση κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, δήλωσε νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Πάντως, οι συνομιλίες διεξάγονταν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ρωσικό σφυροκόπημα στο Χάρκοβο με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Επικοινωνία Μακρόν - Πούτιν: Τρεις όρους έθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, η απάντηση του Ρώσου ομολόγου του

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρον μίλησε σήμερα για περίπου μιάμιση ώρα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μετά από αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον οποίο ο Γάλλος πρόεδρος έχει μιλήσει σήμερα πολλές φορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας ο Εμάνουελ Μακρόν επανέλαβε το επιτακτικό αίτημα της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει άμεση παύση πυρός. Για το διάστημα που διαρκούν οι συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να εφαρμοστούν τα εξής:

Πρωτον άμεση διακοπή όλων των επιθέσεων κατά πολιτών,

δεύτερον προστασία των αστικών υποδομών και

τρίτον εξασφάλιση των οδικών αξόνων πρωτίστως δε εκείνων που βρίσκονται νοτίως του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηλυσίων Πεδίων ο πρόεδρος Πούτιν δηλωσε διατεθειμένος να σεβαστεί αυτούς τους τρεις όρους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε επίσης τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, την προστασία του αστικού πληθυσμού και την ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας πρότεινε στον Ρώσο πρόεδρο να μείνουν σε επαφή τις επόμενες μέρες ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης. Σύμφωνα με την γαλλική ανακοίνωση ο πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε και σε αυτό.

Και οι όροι του Πούτιν

Σύμφωνα με το Sputnik και το RIA, ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του έθεσε τους εξής όρους

-Αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία,

-Αποστρατικοποίηση και η «εξάλειψη των Ναζί του ουκρανικού κράτους», αλλά και

-Ουδέτερο καθεστώς στο Κίεβο.

⚡️⚡️ Putin told Macron that a settlement with Ukraine is possible only with unconditional consideration of



* Recognition of Russian sovereignty over Crimea

* demilitarization and denazification of the Ukrainian state

* ensuring the neutral status of Ukraine



— RIA