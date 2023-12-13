Στον εκτοπισμό και τις κακουχίες ήρθε να προστεθεί ο χειμώνας και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι Παλαιστίνιοι της Γάζας.

Ο δυνατός άνεμος και η δυνατή βροχή στη Γάζα τη νύχτα της Τετάρτης είχαν ως αποτέλεσμα να σκιστούν και να πλημμυρίσουν σκηνές, αφήνοντας τους εκτοπισμένους κατοίκους της Γάζας χωρίς ρουχισμό και σκεπάσματα, απευθείας εκτεθειμένους στο κρύο

A child carries what seems to be the body of another under the heavy dire rain in Jabalia camp,Gaza today pic.twitter.com/mdvr1rMUHe — ُ svhibe 🦥 (@svhibe) December 13, 2023

Σε μια κατασκήνωση σκηνών στη Ράφα, που βρίσκεται σε αμμώδες έδαφος γεμάτο σκουπίδια, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να συνέλθουν από μια φρικτή νύχτα, κουβαλώντας κουβάδες με άμμο για να καλύψουν λακκούβες μέσα ή λίγο έξω από τις σκηνές τους, ενώ κρεμούσαν τα βρεγμένα τους ρούχα.

Ορισμένες οικογένειες έχουν κατάλληλες σκηνές, αλλά άλλες αρκούνται σε μουσαμάδες ή λεπτό, διαφανές πλαστικό που είναι κατασκευασμένο για να προστατεύει τα αγαθά, όχι να παρέχει καταφύγιο στους ανθρώπους. Πολλές σκηνές δεν έχουν στρώματα εδάφους, έτσι οι άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στριμωγμένοι σε βρεγμένη άμμο.

Palestinians in tents in the southern Gaza Strip are trying to cope with the rain. pic.twitter.com/ZEi3u1JuPA — Clash Report (@clashreport) December 13, 2023

«Είναι σκισμένο και το νερό χύνεται πάνω μας. Ήμασταν μούσκεμα», είπε ο Ραμανταν Μοχανταντ, ένας μεσήλικας που προσπαθούσε να φτιάξει το καταφύγιο της οικογένειάς του με λωρίδες κόντρα πλακέ και ένα λεπτό πλαστικό φύλλο.

«Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας για να μην περάσει νερό, αλλά μπήκε η βροχή... Αυτό το πλαστικό δεν προστατεύει τους ανθρώπους που κοιμούνται κάτω από αυτό», είπε.

Heavy rains and epidemics. An injured woman was in the ambulance and was flooded with rainwater. When the rain stopped, they came to help her. In any country in the world, you will find this only in Gaza. Gaza. pic.twitter.com/Oic1bKsMlf — 🔻 🦈🧵 Fisher 🔻 (@lmoon121213) December 13, 2023

Τα σκισίματα ήταν ορατά σε πλαστικά καταφύγια άλλων οικογενειών και σε μερικά φαίνονταν λακκούβες μέσα. Μια οικογένεια είχε τοποθετήσει ένα τσιμεντόλιθο στην είσοδο για να λειτουργήσει ως ένα είδος φράγματος, καθώς και μικρότερα τούβλα μέσα που έμοιαζαν με σκαλοπάτι.

Η Γιασμίν Μαχάνι είπε ότι ξύπνησε τη νύχτα για να βρει το μικρότερο παιδί της, το οποίο είναι επτά μηνών, βρεγμένο. Η πενταμελής οικογένειά της μοιράζεται μια μόνο κουβέρτα αφού το σπίτι τους καταστράφηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και έχασαν ένα από τα παιδιά, καθώς και όλα τα υπάρχοντά τους.

Their homes have been bombed by Israeli airstrike. Live in the Street IS hard. And now the palestinians of Gaza have to face the rain... pic.twitter.com/rL2NnXQm04 — LPBandco (@lilaandco) December 13, 2023

«Το σπίτι μας καταστράφηκε, το παιδί μας σκοτώθηκε και εξακολουθώ να τα αντιμετωπίζω όλα. Αυτό είναι το πέμπτο μέρος στο οποίο έπρεπε να μετακομίσουμε, φεύγοντας από το ένα μέρος στο άλλο, χωρίς τίποτα άλλο παρά ένα μπλουζάκι», είπε.

Φόβος εκτοπισμού στην Αίγυπτο

Η Ράφα, δίπλα στα σύνορα με την Αίγυπτο, είναι το νοτιότερο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι άνθρωποι φθάνουν σε αυξανόμενους αριθμούς για να αναζητήσουν καταφύγιο από τις έντονες μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που μαίνονται τώρα τόσο στο βορρά όσο και στο νότο.

Η Ίνας, μια 38χρονη μητέρα πέντε παιδιών, είπε ότι αυτή και η οικογένειά της αναγκάστηκαν να φύγουν τέσσερις φορές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος - πρώτα από την περιοχή Τουάμ στη βόρεια πόλη της Γάζας στη γειτονιά Τελ αλ-Χάουα και μετά στο προσφυγικό στρατόπεδο Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, μετά στην πόλη Χαν Γιουνίς και τώρα στη Ράφα.

Η οικογένεια είχε προηγουμένως ένα πενταόροφο σπίτι και ένα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είπε.

«Ελπίζω να τελειώσει ο πόλεμος και οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής να μην εισβάλουν στη Ράφα. Με τρομάζει η πιθανότητα εκτοπισμού στην Αίγυπτο», είπε, εκφράζοντας έναν κοινό φόβο μεταξύ των κατοίκων της Γάζας.

«Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης μας. Θα επεκτείνουν τον χερσαίο πόλεμο στη Ράφα; Αν συμβεί αυτό, πού πρέπει να πάμε; Στη θάλασσα ή στο Σινά;» είπε, αναφερόμενη στην τεράστια περιοχή της ερήμου της Αιγύπτου νότια της Γάζας και του Ισραήλ.

«Καλούμε τον κόσμο να σταματήσει το Ισραήλ. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τη Γάζα», είπε.

Το Ισραήλ αρνείται ότι σχεδιάζει να σπρώξει Παλαιστίνιους στο Σινά, ενώ η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί μαζική άφιξη ανθρώπων από τη Γάζα.

Ωστόσο, ο φράχτης των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου έχει παραβιαστεί στο παρελθόν, τροφοδοτώντας τους φόβους ότι θα μπορούσε να συμβεί μία ανεξέλεγκτη μετακίνηση και αυτή τη φορά.

Πάνω από το 85% του συνολικού πληθυσμού οι εκτοπισμένοι

Σχεδόν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι, περισσότερο από το 85% του συνολικού πληθυσμού του θύλακα, έχουν εκτοπιστεί από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο έχουν βρει καταφύγιο σε εγκαταστάσεις στην κεντρική και νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της Χαν Γιουνίςκαι της Ράφα, ανέφερε η UNRWA.

Οι περισσότεροι έφυγαν από τα σπίτια τους με λίγα ρούχα στην πλάτη τους, δήλωσαν στο CNN πολίτες και εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Άλλοι που πήραν κάποια πράγματα λένε ότι τα εγκατέλειψαν λόγω εξάντλησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τα πόδια από τη βόρεια Γάζα προς τα νότια.

Πηγή: skai.gr

