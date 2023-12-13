Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος, μέχρι την εξάλειψη της Χαμάς»

«Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη, μέχρι την εξάλειψη της Χαμάς» ανέφερε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε ένα κέντρο κράτησης στο νότιο Ισραήλ, όπου στελέχη της Χαμάς που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ανακρίνονται από τη μονάδα 504 ανθρώπινων πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού.

«Τίποτα δεν θα μας σταματήσει», υποστήριξε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση για το έργο του στρατού στη Γάζα, προσθέτοντας ότι «χθες είχαμε μια πολύ δύσκολη μέρα» όπου 10 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα της Χαμάς στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

