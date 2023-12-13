Ινδία: 3 νεκροί και 27 τραυματίες από πτώση δεξαμενής σε σιδηροδρομικό σταθμό

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε σήμερα μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού σε σιδηροδρομικό σταθμό στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στην ανατολική Ινδία.

Ταξιδιώτες και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι απεγκλώβισαν τραυματίες από τα συντρίμμια, ενώ επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπάρνταμαν, 104 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλκούτας.

«Μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού κατέρρευσε στην αποβάθρα 2 και 3 του σιδηροδρομικού σταθμού, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 27», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας που συμπλήρωσε ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης.

Τα δρομολόγια των τρένων διακόπηκαν λόγω του δυστυχήματος.

Οι ινδικές αρχές έχουν διατάξει έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης της δεξαμενής στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

