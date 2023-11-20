Guardian: Ισραήλ και Χαμάς πλησιάζουν σε συμφωνία για τους ομήρους

Το Ισραήλ και η Χαμάς φαίνεται ότι πλησιάζουν σε μία συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού ομήρων πιθανότατα σε αντάλλαγμα για μία περιορισμένη παύση του πυρός αλλά και απελευθέρωση Παλαιστινίων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές αναφέρει ο Guardian.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι την Κυριακή υψηλόβαθμοι αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχαν αναφέρει ότι μία συμφωνία είναι κοντά. Μάλιστα ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι παραμένουν μικρά ζητήματα να επιλυθούν ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ προκειμένου να καταλήξουν στη συμφωνία

Νωρίτερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες Μίχαελ Χερζόγκ είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ ελπίζει ότι ένας σημαντικός αριθμός ομήρων μπορεί να απελευθερωθεί από την Χαμάς "μέσα στις επόμενες ημέρες".

"Ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μία συμφωνία τις επόμενες ημέρες", είπε στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή "This Week" του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Πηγή: skai.gr

