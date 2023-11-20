Γάζα: Άλλοι τρεις δημοσιογράφοι νεκροί στις επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ

Ο επικεφαλής οργανισμού προαγωγής του Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας και άλλοι δύο δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το σαββατοκύριακο στις επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσαν συγγενείς των θυμάτων, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης που έχουν χαθεί τις έξι εβδομάδες του πολέμου κοντεύει τους πενήντα.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists, CPJ), μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη, διευκρίνισε πως οι νέοι θάνατοι αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων σε ΜΜΕ που έχουν σκοτωθεί από την 7η Οκτωβρίου στους 48.

Κατά τα στοιχεία της CPJ, έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα 43 Παλαιστίνιοι, 4 Ισραηλινοί κι ένας Λιβανέζος.

«Οι δημοσιογράφοι σε όλη την περιοχή κάνουν μεγάλες θυσίες για να καλύψουν αυτή τη συγκλονιστική σύγκρουση. Αυτοί στη Γάζα ειδικά έχουν πληρώσει, και συνεχίζουν να πληρώνουν, τίμημα άνευ προηγουμένου και αντιμετωπίζουν εκθετικές απειλές», υπογράμμισε ο Σερίφ Μανσούρ, συντονιστής του προγράμματος της CPJ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χθες Κυριακή ο Μπιλάλ Τζαντάλα, δημοσιογράφος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού Press House-Palestine, σκοτώθηκε, ενώ ο κουνιάδος του, φαρμακοποιός, τραυματίστηκε σοβαρά, ανέφεραν η αδελφή του και άλλοι συγγενείς του.

Ο Μπιλάλ Τζαντάλα είπε νωρίτερα χθες στην αδελφή του πως έφευγε από την πόλη της Γάζας, κατευθυνόταν προς νότο. Σκοτώθηκε στην περιοχή Ζαϊτούν.

Άνθρωποι που τον βρήκαν τον μετέφεραν σε ιατρικό κέντρο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αδελφή του. Πιστεύεται ότι χτυπήθηκε από οβίδα ισραηλινού άρματος μάχης.

Τέσσερις συγγενείς του Μπιλάλ Τζαντάλα εργάζονται για το Ρόιτερς στη Λωρίδα της Γάζας ή στο εξωτερικό.

Άλλος ένας από τους δημοσιογράφους τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της CPJ είναι ο Ισάμ Αμπντάλα, εικονολήπτης του Ρόιτερς που σκοτώθηκε στον Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, τη 13η Οκτωβρίου.

Πέραν του Μπιλάλ Τζαντάλα, δυο ελεύθεροι ρεπόρτερ, οι Χασούνα Σλιμ και Σάρι Μανσούρ, σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινή επιδρομή στον καταυλισμό προσφύγων Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, είπαν συγγενείς τους και εργαζόμενοι στις υγειονομικές υπηρεσίες του παλαιστινιακού θυλάκου. Κατ’ αυτούς τους τελευταίους, στην επιδρομή στον καταυλισμό προσφύγων σκοτώθηκαν συνολικά 17 άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως όταν το Ρόιτερς του ζήτησε να σχολιάσει τις πληροφορίες για τους θανάτους των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.