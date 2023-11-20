Aργεντινή: Αντιδράσεις στην εκλογική νίκη του Χαβιέρ Μιλέι

Ο άκρως φιλελεύθερος οικονομολόγος Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος υποσχέθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία του να εφαρμόσει «θεραπεία σοκ» για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της Αργεντινής, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της τρίτης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής.

Ακολουθούν οι μέχρι στιγμής αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας.

Αλμπέρτο Φερνάντες

«Είμαι άνθρωπος που πιστεύει στη δημοκρατία και δεν θεωρώ τίποτε πιο πολύτιμο από τη λαϊκή ετυμηγορία. Πιστεύω ότι από αύριο θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον Χαβιέρ Μιλέι ώστε να εγγυηθούμε την ομαλή μεταβίβαση» της εξουσίας, τόνισε ο απερχόμενος περονιστής (κεντροαριστερός) πρόεδρος της Αργεντινής.

Τζέικ Σάλιβαν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «συγχαίρει» τον εκλεγμένο πρόεδρο και «ανυπομονεί» να οικοδομήσει σθεναρή σχέση με την κυβέρνησή του βασισμένη «στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις δημοκρατικές αξίες και στη διαφάνεια», ανέφερε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας μέσω X (του πρώην Twitter).

Ντόναλντ Τραμπ

«Συγχαρητήρια στον Χαβιέρ Μιλέι για τη σπουδαία κούρσα για την προεδρία της Αργεντινής. Την παρακολούθησε όλος ο κόσμος. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Θα αντιστρέψεις την πορεία της χώρας σου και πραγματικά θα κάνεις την Αργεντινή σπουδαία ξανά!», έκρινε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία για την επανεκλογή του.

Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα

«Δημοκρατία είναι η φωνή του λαού, που πρέπει να γίνεται σεβαστή πάντα. Τα συγχαρητήριά μου στους θεσμούς της Αργεντινής που έφεραν σε πέρας την εκλογική διαδικασία και στον λαό της Αργεντινής που συμμετείχε (...) με συντεταγμένο και ειρηνικό τρόπο. Εύχομαι στη νέα κυβέρνηση καλή τύχη και καλή επιτυχία», ανέφερε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας.

Σαντιάγο Πένια

«Συγχαίρω τον Χαβιέρ Μιλέι για τη νίκη του και τείνω εγκάρδια κι αδελφικά το χέρι της Παραγουάης για να ενισχύσουμε τις σχέσεις των χωρών μας», ανέφερε ο συντηρητικός πρόεδρος της Παραγουάης.

Γουστάβο Πέτρο

«Η άκρα δεξιά κέρδισε στην Αργεντινή. Είναι απόφαση της κοινωνίας της. Λυπηρό για τη Λατινική Αμερική και θα δούμε...», σημείωσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας.

Γκαμπριέλ Μπόριτς

«Χαιρετίζω τον Χαβιέρ Μιλέι για τη νίκη του και τον Σέρχιο Μάσα για την αναγνώριση της ήττας του. Εύχομαι τα καλύτερα στον λαό της Αργεντινής (...) Θα έχει πάντα τον σεβασμό και την υποστήριξή μας. Ως πρόεδρος της Χιλής, θα εργαστώ ακούραστα για να κρατήσω ενωμένα τα αδελφά έθνη μας και θα συνεργαστώ για την ευημερία όλων», ανέφερε ο χιλιανός πρόεδρος.

Λουίς Λακάγιε Που

«Χαιρετίζω τον εκλεγμένο πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί για να βελτιώσουμε τις διμερείς σχέσεις μας», σημείωσε ο συντηρητικός πρόεδρος της Ουρουγουάης.

Ντίνα Μπολουάρτε

«Το Περού εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Χαβιέρ Μιλέι για την εκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας της Αργεντινής. Ευχόμενο τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στην κυβέρνησή του, το Περού ανανεώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να ενισχύει τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που ενώνουν τις χώρες μας», σημείωσε η περουβιανή πρόεδρος.

Ζαΐχ Μπολσονάρου

«Συγχαρητήρια στον λαό της Αργεντινής για τη νίκη του Χαβιέρ Μιλέι. Η ελπίδα θα λάμψει ξανά στη Νότια Αμερική. Είθε αυτοί οι ούριοι άνεμοι να φθάσουν στις ΗΠΑ και στη Βραζιλία ώστε η εντιμότητα, η πρόοδος και η ελευθερία να επιστρέψουν για όλους μας», ευχήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας (άκρα δεξιά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

