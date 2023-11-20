Διεψεύδει το Ισραήλ ότι "έκλεισε" η συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός

Αντιπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς δήλωσε στην ιορδανική εφημερίδα Αλ Γαντ ότι συμφωνήθηκε να κηρυχθεί εντός της ημέρας κατάπαυση του πυρός, η οποία θα έχει διάρκεια από τέσσερις ως πέντε ημέρες σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 50 ομήρων.

Ωστόσο, πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Ισραήλ διέψευσε την πληροφορία αυτή μιλώντας στον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet –την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ–, τονίζοντας πως δεν συνήφθη τέτοια συμφωνία.

Σύμφωνα με την Αλ Γαντ, ο αξιωματούχος της Χαμάς είπε πως η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή στις 11:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και προβλέπει επίσης την αποφυλάκιση περίπου 150 γυναικών και παιδιών που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.