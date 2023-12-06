Νετανιάχου: Άκουσα για σεξουαλική κακοποίηση από ομήρους που επέστρεψαν στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι άκουσε ιστορίες σεξουαλικής κακοποίησης σε μια συνάντηση που είχε με ομήρους που επέστρεψαν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παύσης στις μάχες στη Γάζα.

"Άκουσα, και εσείς ακούσατε επίσης, για σεξουαλική κακοποίηση και περιστατικά άγριου βιασμού όσο τίποτα άλλο", είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

