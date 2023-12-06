Ψηφιακή σύνοδος κορυφής της G7 με προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Ουκρανίας

Οι ηγέτες της G7 θα συμμετάσχουν σήμερα σε σύνοδο κορυφής η οποία θα διεξαχθεί ψηφιακά και στην οποία προσκλήθηκε να πάρει μέρος ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Θα συζητηθούν κυρίως η κατάσταση στην Ουκρανία, το Μεσανατολικό και η τεχνητή νοημοσύνη, γνωστοποίησε ο υπουργός προεδρίας και κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, ο Χιροκάζου Ματσούνο, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως η σύνοδος κορυφής, την οποία δεν θα επιτραπεί να παρακολουθήσουν απευθείας ΜΜΕ, προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 15:30 (ώρα Ελλάδας).

Ο κ. Ζελένσκι ακύρωσε χθες Τρίτη απρόσμενα, χωρίς να εξηγηθεί γιατί, παρέμβαση που θα έκανε μέσω βιντεοσύνδεσης στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου διεξάγονταν —εξαιρετικά τεταμένες— διαπραγματεύσεις για το ζήτημα της συνέχισης της αμερικανικής οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας, σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

