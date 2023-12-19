Το Ισραήλ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με νέες, εντεινόμενες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναμένεται να διεξαγάγει ψηφοφορία, την ώρα πάντως που οι ΗΠΑ υπόσχονται πως θα συνεχίσουν τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών για την επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου της ισραηλινής πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας, που είναι να «εξαλειφθεί» η Χαμάς.

Το ΣΑ του ΟΗΕ αναμένεται να εκφραστεί σήμερα για νέο σχέδιο απόφασης που καλεί να υπάρξει «επείγουσα και διαρκής παύση των εχθροπραξιών» στον παλαιστινιακό θύλακο, μετά την άσκηση βέτο από πλευράς των ΗΠΑ σε προηγούμενες προσπάθειες.

Ενώ προγραμματιζόταν να γίνει χθες το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), η ψηφοφορία αυτή αναβλήθηκε για σήμερα, ώστε να επιτραπεί να διεξαχθούν ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από υπό κατάρτιση νέο κείμενο.

Εδώ και δυο μήνες, το Ισραήλ διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις για να εξοντώσει τη Χαμάς, ο στρατιωτικός βραχίονας της οποίας διέπραξε την πιο πολύνεκρη επίθεση στην ιστορία του σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν ακόμη 129, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε κάπου 19.500 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και εφήβους, στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Χθες Τρίτη 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στη Ράφα, στο νότιο άκρο του θυλάκου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν τέσσερα παιδιά και δημοσιογράφος, ο Άντελ Ζορόμπ.

Εκκλήσεις

Ο τρομακτικός απολογισμός στην παλαιστινιακή πλευρά ενισχύει τις εκκλήσεις διπλωματών πολλών κρατών να υπάρξει κατάπαυση του πυρός ή έστω αποκλιμάκωση.

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον σχεδιάζει να συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ιταλίας κι αναμένεται να καλέσουν από κοινού να υπάρξει «διαρκής κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ χθες ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν με τον απαραίτητο στρατιωτικό «εξοπλισμό» τον Τσαχάλ, τον ισραηλινό στρατό, ενώ επαναβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να «επιβάλει χρονοδιάγραμμα» στον ιστορικό σύμμαχό της.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου επέμεινε στην ανάγκη να «μειωθούν» οι «ζημιές στους αμάχους» και να «προσφερθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στους σχεδόν δύο εκατομμύρια εκτοπισμένους» στη Λωρίδα της Γάζας.

Καταιγίδα στην Ερυθρά Θάλασσα

Η επαπειλούμενη εξάπλωση της σύρραξης στην περιοχή ανησυχεί ιδιαίτερα τη διεθνή κοινότητα, ιδίως εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες ότι δημιουργείται διεθνής συνασπισμός για να «αντιμετωπιστούν» οι επιθέσεις αυτές, με τη συμμετοχή 10 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (όχι όμως του Ισραήλ). Μερικές ώρες νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωναν πως έβαλαν στο στόχαστρο άλλα δυο εμπορικά πλοία που θεωρούν ότι «συνδέονται» με το εβραϊκό κράτος.

Τις τελευταίες ημέρες, πολλοί κολοσσοί των θαλάσσιων μεταφορών ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν μέχρι νεοτέρας τις διελεύσεις πλοίων τους από την Ερυθρά Θάλασσα, εξαιτίας των επιθέσεων που επικεντρώνονται στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ, το οποίο χωρίζει την αραβική χερσόνησο από την Αφρική και από το οποίο περνάει το 40% του παγκόσμιου εμπορίου.

Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση

Εκτεταμένες καταστροφές, μαζικός εκτοπισμός αμάχων, νοσοκομεία εκτός λειτουργίας σε περιοχή που υποβάλλεται σε «απόλυτη» πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου: στη Λωρίδα της Γάζας, η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται εβδομάδες τώρα καταστροφική.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch κατηγόρησε χθες Δευτέρα το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τον λιμό ως «τεχνική πολέμου», κάτι που «αποτελεί έγκλημα πολέμου».

Κατηγορίες στις οποίες η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέταξε πως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι «αντισημιτική και αντιισραηλινή οργάνωση».

Περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι, με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, υπέστησαν βίαιο εκτοπισμό εξαιτίας του πολέμου.

Πολλά νοσοκομεία στον θύλακα μετατράπηκαν σε πεδία μαχών. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς, που το ίδιο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση, πως χρησιμοποιεί τις δομές υγείας ως βάσεις και τους άμαχους ως «ανθρώπινες ασπίδες», κάτι που διαψεύδει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Τα νοσοκομεία Ας Σίφα (πόλη της Γάζας) και Νάσερ (Χαν Γιούνις) έγιναν ξανά προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα στόχοι φονικών ισραηλινών πληγμάτων, κατήγγειλε η Χαμάς.

Όμηροι

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την ενδεχόμενη κήρυξη νέας ανακωχής.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής της CIA, ο Ουίλιαμ Μπερνς, συναντήθηκε στη Βαρσοβία με αξιωματούχους του Ισραήλ και του Κατάρ ενόψει της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση ομήρων.

Η παύση επτά ημερών στα τέλη Νοεμβρίου επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι στη Γάζα, ανάμεσά τους 80 με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 240 Παλαιστίνιων —γυναικών, παιδιών και εφήβων— εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές.

Χθες, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εικονίζονται τρεις ηλικιωμένοι όμηροι, τρεις ημέρες μετά την παραδοχή από τον ισραηλινό στρατό πως μέλη του σκότωσαν άλλους τρεις ομήρους, 25 ως 28 ετών.

Το βίντεο αυτό είναι καθαρή «τρομοκρατία», δείχνει τη «βαρβαρότητα» της Χαμάς έναντι «ηλικιωμένων αθώων αμάχων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη», έκρινε χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Ντανιέλ Χαγκαρί.

Βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζει» αεροπορικό πλήγμα εναντίον «στόχων» —δηλαδή θέσεων και εγκαταστάσεων— «της Χεζμπολά» στον Λίβανο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το λιβανικό σιιτικό κίνημα, σύμμαχος του Ιράν και της Χαμάς, έχει πολλαπλασιάσει τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, με τον Τσαχάλ να ανταποδίδει με βομβαρδισμούς. Κάτι που επιτείνει τον φόβο πως η ένοπλη σύρραξη θα εξαπλωθεί.

Στη Βηρυτό, η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Κατρίν Κολονά κάλεσε χθες τον Λίβανο να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, έπειτα από παρόμοια έκκληση την προηγουμένη στις επαφές της με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ενώ και ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν αξίωσε η Χεζμπολά να μην πυροδοτήσει «ευρύτερη σύρραξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

