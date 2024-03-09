Η Boeing ανακοίνωσε χθες ότι τα απαραίτητα έγγραφα που της έχουν ζητηθεί σχετικά με την αποκόλληση σημαντικού εξαρτήματος θύρας πρόσβασης, στην διάρκεια της παραγωγής αεροσκάφους 737 MAX 9 που παρουσίασε αστοχία υλικού, προκαλώντας κατάσταση ανάγκης, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα, δεν καταρτίστηκαν ποτέ, σύμφωνα με επιστολή που αναγνώστηκε από το Reuters.

H Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι το εξάρτημα της θύρας πρόσβασης που αποκολλήθηκε από το αεροσκάφος 737 MAX 9 της Alaska Airlines στην διάρκεια πτήσης στις 5 Ιανουαρίου, φαίνεται ότι προκλήθηκε, καθώς έλειπαν τέσσερα μπουλόνια, που θα το κρατούσαν σταθερό στην θέση του.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Boeing, Ζιάντ Οτζακλί ανέφερε σε μία επιστολή του προς την γερουσιαστή των ΗΠΑ Μαρία Κάντγουελ ότι: “Έχουμε ψάξει με προσοχή και δεν έχουμε εντοπίσει κάποια σχετικά έγγραφα” και ότι η υπόθεση εργασίας της Boeing είναι ότι “τα έγγραφα που απαιτούνται από την σχετική διαδικασία, δεν καταρτίστηκαν ποτέ, όταν αστόχησε το εξάρτημα της θύρας πρόσβασης”.

Η πρόεδρος της NTSB Τζένιφερ Χόμεντι άσκησε κριτική την Τετάρτη σε αυτό, που χαρακτήρισε ως έλλειψη συνεργασίας από την πλευρά της Boeing και αποτυχία για τη δημοσιοποίηση μερικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού εξαρτήματος για το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας πρόσβασης, όπως επίσης και των ονομάτων, των 25 εργαζόμενων στο τμήμα παραγωγής του συγκροτήματος πρόσβασης του αεροσκάφους που αποκολλήθηκε.

Η παραγωγή τμήματος του αεροσκάφους που αποκολλήθηκε γίνεται στην εργοστασιακή μονάδα παραγωγής των αεροσκαφών 737 στο Ρέντον της Ουάσινγκτον.

“Είναι περίεργο που δύο μήνες μετά από το περιστατικό δεν έχουμε το έγγραφο”, δήλωσε η Χόμεντι στην διάρκεια μιας ακρόασης της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας.

Μετά από σχόλια της Χόμεντι, η Boeing δημοσιοποίησε τα ονόματα των 25 εργαζομένων, όπως ανακοίνωσε η εταιρία, αλλά και η NTSB, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής της αμερικανικής εταιρίας Ντέιβ Καλούν συνομίλησε με την Χόμεντι.

Αμέσως μετά από το περιστατικό, από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) καθήλωσε τα αεροσκάφη MAX 9 για αρκετές εβδομάδες τον Ιανουάριο, απαγορεύοντας στην Boeing να προχωρήσει σε αύξηση του ρυθμού παραγωγής τους, ενώ διέταξε την αμερικανική εταιρία να καταρτίσει ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης “ζητημάτων ελέγχου της ποιότητας στο σύστημα παραγωγής της” εντός 90 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.