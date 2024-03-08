Λογαριασμός
ΗΠΑ: Αεροσκάφος Boeing 737 βγήκε από τον διάδρομο του αεροδρομίου Χιούστον - Σώοι οι επιβάτες

Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το αεροπλάνο και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στον τερματικό σταθμό

Αεροπλάνο

Ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας United Airlines συνέχισε να τροχοδρομεί στο γρασίδι κατά την έξοδο από τον διάδρομο προσγείωσης στο διηπειρωτικό αεροδρόμιο George Bush στο Χιούστον νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το αεροπλάνο και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στον τερματικό σταθμό, ανέφερε η FAA σε σύντομη ανακοίνωσή της, στην οποία δεν αναφέρονται τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

