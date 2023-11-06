Η βασίλισσα Ράνια Αλ Αμπντουλάχ της Ιορδανίας μίλησε για ακόμα μία φορά για το πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς ζητώντας κατάπαυση του πυρός.

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ, πολύ σαφής. Το να είσαι φιλοπαλαιστίνιος δεν σημαίνει να είσαι αντισημίτης, το να είσαι φιλοπαλαιστίνιος δεν σημαίνει ότι είσαι υπέρ της Χαμάς ή υπέρ της τρομοκρατίας», είπε η βασίλισσα Ράνια σε συνέντευξή της στο CNN χθες, Κυριακή.

«Αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι η κατηγορία του αντισημιτισμού που οπλίζεται για να φιμώσει κάθε κριτική στο Ισραήλ», είπε.

«Θέλω να καταδικάσω απόλυτα και ολόψυχα τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία… αλλά θέλω επίσης να υπενθυμίσω σε όλους ότι το Ισραήλ δεν αντιπροσωπεύει όλο τον εβραϊκό λαό σε όλο τον κόσμο. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος και είναι μόνο υπεύθυνο για τα εγκλήματά του» πρόσθεσε.

