Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι «ενθαρρύνουν» το Ισραήλ να «σκοτώνει και να διαπράττει απάνθρωπες ενέργειες» εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι στην Τεχεράνη ο Ραϊσί ζήτησε εκ νέου «άμεση εκεχειρία» στη Γάζα.

Πρόσθεσε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σουντάνι «πιστεύουμε ότι οι βομβαρδισμοί πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία και ότι πρέπει να δοθεί βοήθεια στον καταπιεσμένο και περήφανο λαό της Γάζας».

«Αυτά τα φρικτά και κατά της ανθρωπότητας εγκλήματα είναι γενοκτονία, την οποία διεξάγει το σιωνιστικό καθεστώς με τη στήριξη των ΗΠΑ και κάποιων ευρωπαϊκών χωρών», κατήγγειλε ο Ιρανός πρόεδρος.

Η συνάντηση μεταξύ του Ραϊσί και του Σουντάνι, που δεν είχε ανακοινωθεί, πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη Βαγδάτη.

Ο Μπλίνκεν εκτίμησε ότι «οι απειλές και οι επιθέσεις που προέρχονται από πολιτοφυλακές που πρόσκεινται στο Ιράν» εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στο Ιράκ και τη Συρία «είναι εντελώς απαράδεκτες».

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου έχουν εξαπολυθεί πολλές επιθέσεις με drones και ρουκέτες εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και των δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών. Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το Ιράν ότι εμπλέκεται μέσω πολιτοφυλακών που πρόσκεινται σε αυτό στις επιθέσεις αυτές.

Το Ιράν και το Ιράκ δεν αναγνωρίζουν το κράτος του Ισραήλ και η ιρακινή κυβέρνηση πρόσκεινται στην Τεχεράνη, η οποία στηρίζει την παλαιστινιακή Χαμάς.

Στις 25 Οκτωβρίου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι είναι «αδιαμφισβήτητες συνεργοί στα εγκλήματα» που διαπράττονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

