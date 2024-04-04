Ο Σαλίμ Μπεραντά, ο «βιαστής του Tinder», σύμφωνα με το προσωνύμιο που του απέδωσε ο γαλλικός Τύπος, άσκησε έφεση στη δικαστική απόφαση της περασμένης εβδομάδας, βάσει της οποίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών, μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τους δικηγόρους του.

Η Ιρίνα Κρατς και ο Αμπρουάζ Βιενέ-Λεγκέ δεν θέλησαν να σχολιάσουν την εξέλιξη αυτή.

Ο πρώην φωτογράφος, ηλικίας 38 ετών, καταδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή από το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού για τη διάπραξη βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος 15 γυναικών, που τις είχε γνωρίσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπων γνωριμιών το διάστημα μεταξύ 2014-2016, τις οποίες είχε παρασύρει στο σπίτι του υπό το πρόσχημα ότι θα τις φωτογράφιζε.

Ο Μπεραντά αμφισβήτησε τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της δίκης, που διήρκησε 2 εβδομάδες, υποστηρίζοντας πως οι σχέσεις ήταν συναινετικές ή δεν υφίσταντο καν.

Αθωώθηκε για δύο άλλες γυναίκες, οι οποίες δεν κατέθεσαν ούτε παρέστησαν στη δίκη, σε αντίθεση με τα περισσότερα θύματά του, με το δικαστήριο να θεωρεί ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις και ότι θα πρέπει να του αναγνωριστεί εύλογη αμφιβολία.

Κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου Τιερί Φουσινά υπογράμμισε τον «ιδιαίτερα οργανωμένο χαρακτήρα», μια «αποδεδειγμένη μεθοδολογία» και τον «κατ’ εξακολούθηση χαρακτήρα των εγκλημάτων του», τον οποίο έκρινε «ιδιαιτέρως ανησυχητικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

