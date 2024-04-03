Λογαριασμός
Βενεζουέλα: Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο - Ήταν 114 ετών

"Ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 114 ετών. Ο άνθρωπος αυτός από το Ελ Κόμπρε προσέφερε στη Βενεζουέλα το ρεκόρ μακροβιότητας που αποδίδεται από τα Ρεκόρ Γκίνες", ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Juan Vicente Pérez

Ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα από τη Βενεζουέλα, ο οποίος έγινε το 2022 ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βάσει του Βιβλίου των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, απεβίωσε χθες, Τρίτη, σε ηλικία 114 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και η οικογένειά του.

"Ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 114 ετών. Ο άνθρωπος αυτός από το Ελ Κόμπρε προσέφερε στη Βενεζουέλα το ρεκόρ μακροβιότητας που αποδίδεται από τα Ρεκόρ Γκίνες", ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, ο ηλικίας τότε 112 ετών και 253 ημερών Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα αναγνωρίστηκε επισήμως ως ο πιο ηλικιωμένος άνθρωπος στον πλανήτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

Πατέρας 11 παιδιών, ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα είχε το 2022 41 εγγόνια, 18 δισέγγονα και 12 τρισέγγονα.

Ο άνθρωπος αυτός, αγρότης στο επάγγελμα, είχε γεννηθεί στο Ελ Κόμπρε στην πολιτεία Τάχιρα, στη δυτική Βενεζουέλα, στις 27 Μαΐου του 1909. Ήταν το ένατο παιδί οικογένειας με 10 παιδιά.

"Σε ηλικία πέντε ετών, άρχισε να δουλεύει μαζί με τον πατέρα του και τους αδελφούς του στην καλλιέργεια της γης και να βοηθά στη συγκομιδή ζαχαροκάλαμου και καφέ", γράφει το βιβλίο καταγραφής παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες μετά την απονομή της διάκρισης αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

